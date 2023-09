Aseguran que no hay que alarmarse por la leve suba de casos de COVID-19

La notificación de casos de COVID-19 en la provincia de Salta se encuentra dentro de los valores esperados y no representa una situación de alarma, aunque se recomienda a la población no descuidar las medidas de prevención.

Al respecto, el director general de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, Francisco García Campos, expresó que “en la última semana se han notificado 32 casos, principalmente en el departamento Capital, seguido por Orán y casos aislados en otras localidades, eso está dentro de los parámetros esperados y es el reflejo de la situación del país”.

También dijo que “el virus SARS-CoV-2 sigue circulando, aunque con baja intensidad; en el último tiempo no hemos tenido ningún tipo de brote o rebrote de la enfermedad, los que se están presentando son casos aislados”.

No obstante, recomendó a la población sostener las medidas de prevención, fundamentalmente aplicarse la vacuna o los refuerzos y observar las pautas de higiene y cuidado. “Toda persona que tenga algún síntoma respiratorio debe mantenerse aislada, usar barbijo para no contagiar, no automedicarse y hacer la consulta médica”.

Reporte de casos

En la semana epidemiológica 34, comprendida entre el 20 y el 26 de agosto, se notificaron 32 casos de COVID-19 en toda la provincia, localizados en:

Anta:1

Capital: 14

Cerrillos: 1

Chicoana: 1

General Güemes: 1

San Martín: 2

Iruya: 1

La Viña: 1

Metán: 1

Orán: 5

Rosario de la Frontera: 1

Rosario de Lerma: 1

San Carlos: 1

Santa Victoria: 1

El acumulado del año es de 1607 casos. No se han notificado nuevos decesos, manteniéndose el acumulado de 3518, de los cuales 11 ocurrieron en el presente año.