¡Cuidado! Rige un alerta de peligrosidad "extrema" por incendios para este viernes

Luego de semanas donde fue constante la actuación de las brigadas y socorristas para evitar los mismos, este viernes alertaron a los salteños respecto a la peligrosidad de las condiciones para el origen de incendios, fue rige un índice meteorológico “extremo” y que facilita la generación de los focos ígneos.

Así lo informaron desde la Defensa Civil de la Provincia, quienes señalaron que este 1° de septiembre persiste el “índice meteorológico por peligro de incendios forestales” que es “extremo”, según lo dieron a conocer a través de sus redes sociales.

En vista a esta situación, recomendaron a la comunidad no realizar fuegos en lugares indebidos, no quemar restos de poda ni de basura, tampoco arrojar colillas de cigarrillos, y procurar la limpieza en cercanías de viviendas para que las llamas no alcancen los domicilios, en caso de generarse llamas. Esto en vista que el 95% de los incendios son ocasionados por el factor humano.

Otras de las recomendaciones vertidas a la ciudadanía fue evitar las actividades físicas y recreativas en zonas afectadas por llamas, evitar la exposición al humo y mantener cerradas puertas y ventanas en las casas.

En caso de incendios, hay que reportar los mismos al 911