Calor y sequedad: Por su peligrosidad, piden denunciar las quemas de podas o basura

¿Y el invierno? Es una pregunta recurrente por estos días donde el verano se adelantó dos estaciones, con altas temperaturas en la provincia, lo cual también representa un peligro ante la alta posibilidad de incendios a raíz de las condiciones climáticas y de sequedad.

En ese contexto organismos, instituciones y secretarías gubernamentales ahondaron en el refuerzo de sus coordinaciones preventivas a fin de brindar una respuesta rápida y mejor ante este tipo de situaciones, pidiendo igualmente denunciar aquellos casos donde vecinos quemen basura o restos, considerando esto como un acto potencialmente peligroso.

Así lo dijo Jorge Altamirano, secretario de Protección Ciudadana de la Municipalidad quien dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- desde las jornadas de Salud de Organismos de primera respuesta organizadas por el SAMEC, en la que participaron cuarteles de bomberos, la Cruz Roja, la Subsecretaría de Tránsito, entre otros.

“Reforzamos la primera respuesta, para poder tener todos los mecanismos necesarios, herramientas, recursos humanos, etc; pero si no adecuamos la comunicación interna y externa, el trabajo sigue siendo infructífero”, reflexionó subrayando que pueden haber todas las herramientas pero si no hay un trabajo articulado, no es posible corresponder a esa primera respuesta que deben dar.

Dicho esto contó que en los últimos días “hemos tenido situaciones menores” de incendios por el área capitalina, como ser ayer en la franja entre los barrios Mirasoles y El Huaico. A ellos sumó los episodios en proximidades a barrio 14 de Mayo, en San Luis, en San Calixto o ampliación San Carlos, entre otros.

Aquí apuntó a dos aristas a tener presentes, primero a la situación climática que modifica las direcciones del viento que son propensos a generar los incendios; segundo la concientización del vecino, que a veces cree que hace “una quema controlada” de poda o residuos. “Esto no es así, la variación del viento puede generar un peligro para los vecinos” que hacen estas quemas, aseveró pidiendo denunciar estos casos: “Se deben denunciar al 105, también estamos (trabajando) con Seguridad y pueden avisar a través del 911”, requirió.