Paradores, ¿seguros?: vecinos critican la falta de avances

Hace 9 meses, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, desde la intendencia capitalina se anunció la instalación de 60 paradores seguros en distintos puntos de la ciudad. Consisten en lugar más amplios, visibles y monitoreados con cámaras.

La idea era que estos fuesen distribuidos de acuerdo al mapa del delito de la ciudad y también en zonas relevadas a través de la Subsecretaria de la mujer, en dónde mayormente se interviene por casos de violencia de género.

Vecinos reclaman que faltan en algunos barrios donde la situación cada día es peor. No hay paradas de colectivos, ni seguras ni no seguras, no hay iluminación y quienes deben tomar el colectivo allí a diario, temen por sus vidas.

En algunos puntos sí fueron instaladas, como por ejemplo en el Parque San Martín, Parque 20 de Febrero, Avenida Entre Ríos, Tres Cerritos y otros, pero no son los 60 prometidos en campaña. Y más allá de eso la pregunta es: ¿funcionan como tal?.

El pasado 4 de agosto, desde la cartera municipal explicaron que hasta el momento sólo fueron instaladas las estructuras, pese a que el proyecto también incluía luces, botón antipánico, puerto (USB) y cámaras conectadas al sistema del 911.

“Hay una demora en gran parte porque también 911, el Ministerio de Seguridad, nos tiene que aceptar esas cámaras, el municipio compró las cámaras, las va a colocar, pero es el 911 quien tiene que hacer el enlace de las cámaras para efectivamente sean útiles”, aseguraron.

El problema es que los días pasan, en poco tiempo la gestión cambia y para la gente esto parece no avanzar más.