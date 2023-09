Desde ANSES despejaron dudas tras las filas y reclamos por el crédito de $400.000

Masiva fue la concurrencia de salteños desde muy temprano a la sucursal de ANSES de calle Jujuy 43, quienes arribaron con las intenciones de tramitar el crédito de $400.000 a pagar en 48 meses, encontrándose con una importante demanda, una extensa filas y muchas dudas.

Muchos de los concurrentes, de variadas edades, supieron llegar desde muy temprano, incluso hubo quienes llegaron desde la madrugada para poder tramitar con premura el crédito. Sin embargo ante el amontonamiento de demandantes, comenzaron las dudas respecto a la tramitación pero también a la disponibilidad del préstamo.

“Me dicen que ya no hay, el guardia me dice que ya no hay créditos supuestamente”, manifestó una mujer en diálogo con Multivisión Federal aseverando que llegó a la sede con el fin de requerir información pero al llegar “me contestaron eso, como estoy refaccionando mi casa vine a ver pero no pensé que no iba a haber turnos ni créditos”, sinceró su sorpresa.

Ante lo reiterativo de esta afirmación, InformateSalta estuvo consultado a fuentes de ANSES respecto a la disponibilidad o no del bono, obteniendo del organismo nacional la confirmación que hay todavía préstamos, para quienes estén dentro del sistema previsional.

“Hay créditos, son para las personas que están dentro del SIPA (Sistema Integral Previsional Argentino)”, dieron a conocer desde ANSESS sumando que “son todas las cajas transferidas a la Nación, alcanzará a las personas que no paguen impuestos a las ganancias, que cobran hasta $700.000 brutos”, despejaron dudas.