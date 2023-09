“Estamos por aprobar como Ley un plagio”, picante cruce entre diputados salteños

En la sesión de la Cámara de Diputados provincial, se trató un proyecto a través del cual se propone declarar el día 15 de junio de cada año como “Día Provincial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, el que desató un acalorado debate entre dos legisladores que derivó en una denuncia por supuesto plagio.

La primera en tomar la palabra fue la diputada Laura Cartuccia, autora de la iniciativa, quien indicó que se tomó de la Asamblea de las Naciones Unidas, mediante instrumento legal correspondiente, intentando abordar de esta manera la violencia de género en la vejez, la política, la legislación y las respuestas de bases empíricas.

“Es importante que la provincia pueda tener un día provincial en el cual se declare de interés y la promoción sobre el maltrato y el abuso a los adultos mayores, dado que nuestra población está experimentando un rápido envejecimiento de la población lo cual plantea que es un desafío el de garantizar una vida libre y digna de violencia para todos los ciudadanos, y dentro de ellos está este grupo tan vulnerable”, dijo.

Posteriormente, su par, Enrique Sansone, aseguró que está totalmente de acuerdo, pero cuestionó que no se aclaré la autoría real. “Sería bueno que figure de quien es la autoría, porque lo que nosotros estamos por votar como una ley, es una copia fiel del comunicado que sacó la ONU. Estamos haciendo un espejo de lo que sacaron ellos, no hay nada que cambie, salvo dos estrofitas, todo lo demás, es exactamente lo mismo, creo que no corresponde a esta Legislatura sacar una Ley que es copia de un comunicado”, expresó.

Seguidamente, Cartuccia volvió a usar su micrófono para retrucar la apuesta. “Quizás está buscando algún titular de prensa de medios, pero sería bueno también preguntarle ya que el medio de mayor tirada de la provincia lo catalogó como uno de los diputados que menos proyectos presentó, sería muy bueno que diga cuantos son, porque en la Comisión de Derechos Humanos recién hoy se le dio dictamen a un proyecto de Declaración”, disparó.

Sansone no se quedó atrás y fue más allá con una grave denuncia. “Estamos por aprobar como Ley un plagio, eso es lo que se está por hacer en esta Cámara. Se está por aprobar como ley un plagio”, manifestó.

En esta instancia, intervino el presidente del cuerpo y coautor del proyecto, quien intentó calmar los ánimos y hacerle notar al diputado en la gravedad de sus dichos. “Por decir que los 60 diputados que estamos acá estamos haciendo plagio, se le puede plantear una cuestión de privilegio. Yo creo que acá no estamos haciendo plagio, la diputada dijo perfectamente que lo tomó de las Naciones Unidas al proyecto y yo creo que todos acá están escuchando y tomando intervención del proyecto, por eso yo le diría que cuidemos las palabras. Yo soy coautor del proyecto, es gravísimo lo que usted está diciendo”, afirmó.

Nuevamente, Sansone tomó la palabra pero esta vez tratando de minimizar lo que había dicho anteriormente. “Tal vez se entendió mal, para empezar en los fundamentos no figura que es ya una notificación de la ONU, tendría que figurar. En ningún momento me referí con palabras malas hacia la Cámara de Diputados. O usted lo interpretó mal o yo lo dije, pero no es así”, aseveró.

Luego del entredicho, el proyecto fue aprobado por unanimidad, incluso con el voto del diputado Enrique Sansone.