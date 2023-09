Massa prometió que si es presidente eliminará el Impuesto a las Ganancias

Sergio Massa realizó una serie de anuncios económicos durante esta tarde, primero en una comunicación oficial en la que suspendió los aportes y contribuciones patronales que pagan las Pymes, dado que “son las que más empleo generan”, y luego, en una entrevista en el canal de noticias C5N, adelantó que eliminaría el Impuesto a las Ganancias en caso de resultar electo presidente “o tal vez antes”.

“Un laburante, por ahora paga Ganancias, y digo por ahora porque, si soy Presidente, no van a pagar Ganancias, y yo no soy como (el ex presidente, Mauricio) Macri, porque ya lo vengo planteando y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias”, reveló, acompañando el anuncio con una chicana al ex mandatario de Cambiemos que había incluido la propuesta antes de llegar al poder, sin hacerla efectiva durante su gestión.

Massa, además, se hizo eco de las expresiones de Javier Milei en el Latam Economic Forum, en donde el candidato a presidente de La Libertad Avanza aseguró que el plan de dolarización de un eventual gobierno suyo “se va a hacer a precio de mercado; hoy sería a 730 pesos?. Para el postulante de Unión por la Patria, tal expresión equivale a una devaluación del 100%. “Es lo que nos pedía el Fondo Monetario Internacional a nosotros”, señaló Massa.

“Ajuste y devaluación del 100%, ese es el planteo de Milei. Cuando dice 730 se le cayó la careta, es una devaluación del 100%. La Pyme tiene que saber que cuando haga la importación de su insumo lo va a pagar 730 y no 360?, señaló el actual ministro de Economía de la Nación, en referencia al valor del dólar oficial que el gobierno facilita a las empresas que importan insumos para producir en la economía local.

“(Milei) empezó a desnudar que lo que vendió hasta la PASO como dolarización, que es una devaluación del 100%, que es lo que nos pidió el Fondo a nosotros, preludiado por un ajuste que para la vida de la gente representa que pasamos de Universidades públicas a privadas, lo tienen que saber los padres y los chicos. Arancelamiento y pérdida de becas”, dijo Massa. A ello agregó otros ejemplos del potencial impacto del plan de su contrincante en los precios de la vida cotidiana del ciudadano promedio. “Significa que el boleto de tren pase a valer 1100 pesos, el bondi a 600 pesos, tres palos al año la universidad. Más el impacto en el consumo de todos los días”, alertó Massa.

El candidato a presidente Unión por la Patria señaló que las propuestas del economista libertario, quien resultó el candidato más votado de las elecciones primarias, no son otra cosa que “la misma receta de siempre de la derecha argentina”.

Frente a ello, aseguró que “lo peor de la crisis ya pasó”, y auguró un próximo año próspero desde lo económico, siempre y cuando no se impongan “esas ideas”. “La salida de Argentina es exportar más de lo que importa, hacer fuerte su banco central a partir de sus reservas”, y recordó la experiencia de los primeros años posteriores a la salida de la convertibilidad.

“Néstor Kirchner hablaba de los superávits gemelos, que lo que hace es transformar en virtuosa tu economía, y lo más importante es el superávit comercial”, sostuvo, en contraste con la idea de quien será su adversario en las elecciones generales del 22 de octubre, quien popularizó su idea de hacer desaparecer el Banco Central.

Massa además brindó una mirada optimista respecto del próximo año para la economía del país. “La economía va a crecer, no vamos a necesitar importar energía, el 2024 va a ser un gran año, salvo que ganen estas ideas, que lo que pretenden es agarrar rápido dólares para pagarle al FMI y a los bonistas, en lugar de defender a los argentinos”.

Por otro lado, el actual ministro de Economía esbozó una autocrítica al señalar que el peronismo debe “saber dar vuelta la página y asumir errores y falencias de esta etapa”, aludiendo a la experiencia de gobierno del Frente de Todos.

El candidato a presidente de Unión por la Patria había anunciado previamente una nueve medida económica, que consiste en disminuir los impuestos que las Pymes pagan en concepto de aportes y contribuciones patronales. Durante la entrevista con el periodista Gustavo Silvestre adelantó además que eliminaría el impuesto a las ganancias en caso de continuar en el gobierno. “Dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema ganancias”, anticipó, y al ser repreguntado sobre si eliminaría ese tributo en caso de ganar la presidencia, respondió: “por ahí antes”.

“Lo que digo es ¿por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante, mientras directores de compañías no pagan Impuesto a las Ganancias por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario, esa es una discusión que hay que dar”, dijo Massa.

Elegir a un presidente enojado es como elegir a una esposa enojado, es algo que es para mucho tiempo, y entonces es algo que se tiene que elegir dejando el enojo de lado, pensando quién está mentalmente capacitado, desde capacidad de gestión, desde las relaciones con el mundo