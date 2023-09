José Gauffin: “Pareciera que no existe todavía una transición en la gestión municipal”

Este 10 de diciembre asumirá en la Municipalidad de Salta el nuevo intendente, Emiliano Durand, sin embargo la situación del municipio parece ser preocupante, el concejal y electo diputado José Gauffin visitó los estudios de Sin Vueltas donde habló de todo.

En diálogo con el periodista Federico Storniolo no dudó en decir: “Pareciera que no existe todavía una transición en la gestión municipal”. “No se puede encarar una en 10 días, hay muchas decisiones que se toman hoy y que impactan en la gestión futura, por lo tanto me parece importante que haya una transición que se pongan a tratar los temas, nadie quiere co-gobernar”.

Entre todos los temas que considera importante hablar destacó el de fotomultas, “si bien no está en funcionamiento pero impacta en las decisiones que se tienen que tomar en el conjunto, si ese contrato que ya está firmado se va a poner en funcionamiento o no”.

Durand en el Concejo Deliberante

“Nosotros desde el Concejo Deliberante estamos tratando un proyecto de la sindicatura municipal, con el objetivo de mejorar con una auditoría interna los procesos administrativos, dándole mucha más eficiencia, calidad y, transparencia, obviamente lo hemos invitado al intendente electo el 18 de septiembre para analizar este proyecto”, explicó.

Plaza 9 de Julio

Sobre las obras en la Plaza 9 de Julio que tanta polémica han generado no dudó en asegurar que se trata de “la vereda, algo de parquización, verjas e instalación eléctrica, son cuatro rubros, sin embargo se hicieron 4 licitaciones, y esto suma 250 millones de pesos. "Se gastó más plata en la plaza que en el puente de la Aycucho”.

UBER

La llegada de UBER a Salta generó voces a favor y en contra, pero sin dudas Gauffin es uno de los que considera traerá modernización al sistema. “Hace tiempo que venimos cuestionando el sistema de Taxis y Remises, hicimos un plenario, pero lo que muestra claramente el sistema es que el 50% del parque automotor tiene más de 10 años y la norma dice sólo hasta diez”.

Se animó a asegurar que “un 20% está fuera de la norma, solo 8 taxis están del año 2022, para que vean la realidad del sistema, creo que es una decadencia enorme y en gran medida es responsabilidad de la Autoridad Metropolitana de Transporte, no están en condiciones de competirle a UBER, creo que si entra es la declaración de muerte del sistema de taxis y remises”.

Es por esto que volvió insistir en que la Municipalidad recupere la facultad de adjudicar las licencias “porque actualmente se hace en el marco de mucha discrecionalidad. Termina beneficiando a pocos y hay una enorme ilegalidad en la Ciudad de Salta”.