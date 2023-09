Papá de Leonel: "Yo estaba conforme con la tenencia que tenía la madre"

Hace instantes comenzó el velorio de Leonel Guillermo Francia, el nene de 11 años, se lleva a cabo en la Vicaría Jesús de la Divina Misericordia de barrio Norte Grande. Al lugar se acercaron vecinos y familiares del menor fallecido hace una semana en circunstancias que todavía se investigan.

En el vivo que emitió Que Pasa Salta que se acercó al lugar se ve que entre las personas que despiden los restos de Leonel se encuentra su papá, quién no vivía con él en la casa de barrio Solidaridad donde se produjo el trágico desenlace.

El padre habló con QPS en la puerta del velatorio donde dijo: "Yo estaba conforme con la tenencia que tenía la madre. Yo le preguntaba a mi hijo si la madre le pegaba y él me decía que no. Las veces que iba nunca vi nada por el estilo. Al contrario, le pidió un teclado grande y le compró; le pidió ir a la Escuela Martín Miguel de Güemes del Ejército Infantil y también compró el uniforme que valía como 70 mil pesos en aquel entonces".

"Tras ocho días de ardua investigación a fondo, tras varias autopsias, me mantuve en silencio por pedido del juez. La Justicia intenta averiguar qué pasó. Hasta hoy estoy sin saber qué le pasó a mi hijo, de qué murió. Un chico sano, lleno de vida, practicaba deportes. No pude hablar con la madre ya que está incomunicada".

Después agregó: "Apelo a Dios y a la Justicia que se aclare esto, que me digan de qué falleció, cuáles fueron las causas del deceso de mi hijo. A la prensa también le doy gracias porque informaron. No piensen que como padre no me preocupé, al contrario, con mi expareja no vivíamos juntos pero yo estaba, día por medio, pero estaba".