Muerte de Leonel: Casi una denuncia por hora de maltrato infantil en Capital

Desde el jueves Salta clama justicia por un niño indefenso, Leonel Francia de 11 años, quien murió según denuncia su madre, ahora detenida, tras caer de un segundo piso de la casa en la que vivían ambos. Con el correr de las horas vecinos, amigos y hasta la directora de la escuela a la que concurría Leonel confirmaron el maltrato al que era sometido el pequeño por su propia mamá.

Atentos a la confirmación de que existía al menos una denuncia policial por parte de la maestra de grado de Leonel y por lo tanto una intervención desde la Justicia que al parecer no tomó las medidas correspondientes que podrían haber evitado el deceso del pequeño.

Es así que desde la fundación Papis, en la voz de Lucrecia Miller, reclaman a organismos que actúen cuando son advertidos de un caso. "En dos años lamentamos la muerte de varios niños y si algo no cambia, si no vemos dónde está el error del sistema, lamentaremos otras. Yo ya no estoy para ser políticamente correcta, los resultados están, a mí me importan los niños" dijo la Psicóloga.

Miller, refiriéndose al caso de Leonel aseguró que hay "testimonios grabados de vecinos advirtiendo sobre la situación de maltrato profundo que sufría esta criatura".

Más casos salen a la luz

En la jornada del lunes la directora de la Escuela ARA General Belgrano de B° Solidaridad confirmó a Canal 10 cifras que duelen y debieran poner en alerta en lo que respecta su comunidad educativa y que sin dudas se podría estar repitiendo en otras instituciones.

Atenta a estas declaraciones la titular de la Red Papis aseguró que a partir de la muerte de Leonel una vecina denunció otro caso de presunto maltrato infantil y recurrió a ella. "Yo le dije que volviera a la comisaría a preguntar si habían derivado la denuncia a algún juzgado para poder, ahora yo, voy a pedir explicaciones a quien deba por este caso".

Respecto a la nueva denuncia cuestionó "Esta mujer tiene que ir de nuevo a la comisaría y le pido que ocupe su tiempo, le estamos cargando la responsabilidad de cuidar a los niños a los vecinos, cuando la Convención de los Derechos del Niño responsabiliza al Estado".

El Tribuno consultó a la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia, desde donde informaron que la denuncia estaba en un Juzgado de Familia. Mientras que desde el Poder Judicial aseguraron que no se tiene información en qué juzgado se tramitaba el proceso por maltrato contra Leonel.

"La corporación judicial se defiende a sí misma y no a los niños. Es como el juego del gran bonete, nadie tiene la responsabilidad", cuestionó duramente Miller, e insistió saber qué juzgado intervino para pedir explicaciones.

Más organismos mas muertes de niños

La psicóloga Lucrecia Miller recordó la muerte de Francesca, por la que fue condenada su madre. "La jueza permitió que volviera por su hija y no le hicieron seguimiento para ver cómo estaba la nena", dijo.

El 2023 comenzó con la noticia de que una niña de dos años murió por asfixia tras quedar atrapada entre unas rejas en Orán. En este caso también la madre de la niña quedó detenida y se aseguró que sufría problemas mentales. La policía quedó bajo la lupa en este caso, ya que vecinos denunciaron que horas antes de que la niña fuera encontrada sin vida alertaron a la policía que la "nena lloraba hace horas". Nunca se supo por qué los efectivos no entraron en la vivienda ante la emergencia.

"Se crean cada vez más organismos y los resultados son los mismos, hay que funcionalizar el sistema, si ahora no intervenimos habrá otro niño muerto en una semana", cerró Miller.

Desde principios de año que funcionarios advierten sobre el aumento de denuncias por maltrato infantil: la OVIFG (Oficina de Violencia Familiar y de Género) informó que hasta mediados de marzo se realizaron tres denuncias diarias más que el año pasado por maltrato infantil (1.351 en total). Esto implicó casi una denuncia por hora de maltrato infantil solo en la capital provincial.

También a principios de año la Secretaría de Niñez informó que durante los primeros 66 días de este año se iniciaron 1.048 oficios: un promedio de casi 16 por día.

Los números para denunciar un posible maltrato infantil son el 102 o el de la OVIFG: 4258000 interno 1260.