"Massa va a entrar al balotaje y será el próximo presidente", pronosticó Quilodrán

A un mes de las PASO, falta poco para que los ciudadanos se reencuentren con las urnas en las Elecciones Nacionales 2023, contienda para la cual sus candidatos ya se encuentran en plena campaña, con los ojos puestos principalmente en la pelea por el sillón de Rivadavia.

En ese contexto, el director del ENACOM y dirigente de Unión por la Patria, Gonzalo Quilodrán, analizó que tras una desinformación que ponderó en el electorado durante las Primarias, ahora el camino será más claro y el candidato presidencial Sergio Massa va a sobresalir llegando a un ballotage para consagrarse como Jefe de Estado.

Así lo dijo en la charla que mantuvo con CNN Salta -94.7 MHZ- donde primeramente espetó que en las Primarias del 13 de agosto “hubo mucha desinformación, un alto nivel de desconocimiento de la sociedad en general y un caos importante en el cuarto oscuro, con boletas que no se habían escuchado ni nombrar”.

No obstante, espetó que ese caos ahora se redujo a “cinco expresiones” y que “la emocionalidad empieza a darle lugar a la racionalidad, ahí Massa es el candidato de los tres que más posibilidades tiene de entrar al ballotage, quien más conocimiento tiene del Estado”. Esto a contrapartida de Javier Milei a quien se permitió criticarlo: “Cuando le dicen un contrapunto que no le gusta, salta su verdadera personalidad y a su desconocimiento se le suma una ira; quienes tienen responsabilidades instituciones no pueden tener esos impulsos”.

“Cuando veamos el país que queremos, viendo al 2024 y 2025 como años prósperos, Massa se distancia de otros candidatos que son tiradores de títulos”

Por último reiteró sus pronósticos de lo que, confían, arrojen los resultados de las elecciones del 22 de octubre. “No tengo dudas que Massa entra al ballotage, no se contra quién, pero cuando entremos al cuarto oscuro el 19 de noviembre y pensemos en quién dejaremos el país, ahí no tengo dudas que Massa será presidente”, concluyó su pálpito.