¿Cuál es el mejor editor de videos para YouTube?

¿Estás buscando el mejor editor de videos para YouTube? Como existen muchas opciones de editores de vídeo, resulta difícil elegir la mejor. Sin embargo, si un editor de vídeo cumple con las funciones esenciales necesarias para crear un vídeo profesional, es el indicado.



Por ejemplo, CapCut es un editor de vídeo para YouTube que no sólo ofrece funciones esenciales sino también funciones avanzadas. Averigüemos qué características esenciales/avanzadas debe tener cualquier mejor editor de vídeo para generar obras maestras.

Funciones esenciales de un editor de vídeo para YouTube

Un editor de video confiable para YouTube debe incluir las siguientes funciones esenciales y avanzadas.

Estabilización basada en IA

Una de las características esenciales e imprescindibles para elegir un editor de vídeo para YouTube es su estabilización basada en IA. Significa que el editor debe ser capaz de corregir los movimientos inestables en un video y al mismo tiempo garantizar imágenes fluidas. Para ello, un estabilizador de video con sensores giroscópicos y de IA es la mejor opción para corregir los temblores de las imágenes.

Agregue claridad, precisión y calidad

En segundo lugar, el mejor editor de vídeo es el que añade mayor claridad a los videos refinando sus imágenes. De manera similar, también debe agregar precisión a las imágenes para mejorar la calidad general del video.

Eliminar desenfoques

Muchas veces, la presencia de desenfoques afecta negativamente a la calidad y estética de un video. Los desenfoques son muy comunes, especialmente aquellos vídeos que se realizan durante movimientos de alta intensidad. Debido al movimiento, la lente de la cámara no logra enfocar al sujeto y graba imágenes borrosas. Para eliminar estos desenfoques, un editor de vídeo debe ser lo suficientemente potente como para realizar este trabajo a la perfección.

Corregir distorsiones

Del mismo modo, el editor de vídeo también debe corregir las distorsiones en los videos. Un video con distorsiones y defectos da como resultado una interacción nula. Para que todos ganen en YouTube, sus videos deben ser atractivos y atrayentes. Por lo tanto, puedes utilizar un editor de este tipo para corregir las distorsiones de tus videos.

Ajustar el marco y las imágenes

Notarás que algunos de tus videos requieren ajustar sus marcos y elementos visuales para una mejor estética. Entonces, puedes utilizar un buen editor de video de YouTube para este propósito. El mismo debe ser capaz de ajustar el fotograma del vídeo y sus imágenes.

Disponible en linea

Los editores que descargas en tu computadora portátil o de escritorio para editar son más pesados ​​y complejos. Con frecuencia calientan su sistema y requieren habilidades técnicas para editar tus videos a la perfección. Sin embargo, debes elegir los editores que están disponibles en línea, como CapCut. Esto se debe a que un editor de este tipo no requerirá descargas más pesadas para cargar y calentar su sistema.

Gratis para usar

Además, un buen editor de video es aquel que te permite editar tantos vídeos como quieras sin ningún costo. No debes elegir un editor que requiera una suscripción premium y cargos mensuales para editar o estabilizar tus videos.

Sin marcas de agua

Otra característica esencial de un editor de video confiable es que no debería imprimir su marca de agua en tus videos. Los videos de YouTube con marcas de agua del software de edición no se ven estéticamente agradables ni profesionales. Por lo tanto, no debe haber marcas de agua ni logotipos del editor en tus vídeos.

Resultados rápidos basados ​​en IA

Finalmente, tu editor de video de YouTube debe generar resultados rápidos a través de su tecnología de inteligencia artificial. Los algoritmos de IA no sólo aportan eficiencia a los resultados, sino que también automatizan el proceso de edición. No requiere que edites tus videos manualmente, pero admite una función de edición/estabilización con un solo click.

¿Cómo utilizar la herramienta estabilizadora de vídeo CapCut?



Afortunadamente, el estabilizador de video AI de CapCut viene con todas las características esenciales mencionadas anteriormente para la edición profesional. Si quieres usarlo para tus videos, ¡sigue estos pasos!

Paso 1: registro gratuito

Primero, ve al sitio web de CapCut para registrarte de forma gratuita. ¡Sí! El registro aquí es completamente gratuito y no requerirá ninguno de sus datos financieros/bancarios. Todo lo que necesitas es simplemente completar el formulario de registro y acceder al editor.

Paso 2: Cargue un video de muestra/personal

Desde la sección de herramientas de la página de inicio, haga clic en Estabilización de video AI. Se abrirá un nuevo espacio de ventana con un vídeo de vista previa. Después de ver el video de vista previa solo durante unos segundos, cargue su video para estabilizarlo haciendo click en el botón cargar.

Paso 3: Vista previa de los resultados

Cuando subes tu video a este editor, sus algoritmos de IA generan automáticamente la versión estabilizada de tu video. En este punto, puedes optar por ver el vídeo original para compararlo con el video estabilizado. Para esto, debes hacer clic en el botón de vista previa para ver el video original. Este botón está en la parte superior derecha de su espacio de trabajo.

Paso 4: Exportar

Si está satisfecho con los resultados de la estabilización de video, haga clic en el botón Exportar ubicado en el margen superior derecho para descargarlo. El video descargado no contendrá ninguna marca de agua del editor. Por lo tanto, le otorga crédito completo por sus videos para que pueda compartirlos donde quiera.



Conclusión



¿Por qué subir videos de mala calidad, temblorosos y distorsionados a su canal de YouTube que afectan negativamente su tráfico? Utilicemos el mejor editor de video de YouTube para redactar una obra maestra perfecta a partir de un video normal. No sólo aumentará tu participación, sino que también atraerá a más personas a tu canal y, por lo tanto, más ganancias. Entonces, probemos este increíble estabilizador de video para tus videos y súbelos en una versión refinada y estabilizada con mayor estética.