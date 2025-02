Aspectos en los que más se fijan los argentinos al comprar placas solares

Entre 2017 y 2021, Argentina produjo un 63% más de energía solar. Ello da a entender que, en pleno 2025, las cifras alcanzadas por el país albiceleste serán muy elevadas. Es innegable que, en gran medida, el Gobierno está siendo uno de los principales motivos, tal como demuestran sus proyectos solares como el recientemente anunciado de YPF Luz.

Pero este tipo de iniciativas no resultarían tan beneficiosas y efectivas sin la participación de los ciudadanos. Lo cierto es que muchos consumidores están haciendo el esfuerzo económico necesario para instalar en sus hogares un sistema de captación y transformación de energía solar.

De dichos conjuntos forman parte varios elementos que adquieren una especial relevancia. Hoy nos centraremos en los más importantes de todos: las placas solares. En la actualidad, la lista de modelos es extensísima, por lo que los argentinos tienen muchas dudas a la hora de elegir el más adecuado. Sin embargo, aciertan de lleno fijándose en los aspectos que desgranaremos en próximas líneas.

Precio



Es innegable que la situación económica de muchos argentinos dista de ser boyante. En definitiva, gastarse una considerable cantidad de pesos no es plato de buen gusto para muchos de ellos, pero la concienciación a nivel medioambiental cada vez está más presente en la mayoría de ciudadanos. Es por este motivo que no dudan en realizar el esfuerzo monetario oportuno. Por suerte, dicho esfuerzo cada vez es menor, puesto que el mayor nivel de competencia está traduciéndose en que bajen los precios. Así pues, comprar una placa solar ya no es algo prohibitivo, sino más bien todo lo contrario.

Hay unidades a precios excelentes. No solamente hablamos de las que están recién salidas de fábrica, sino también de las que no son nuevas. Efectivamente, nos referimos a las placas solares reacondicionadas cuyo funcionamiento es idéntico al de los elementos nuevos.

En los momentos de escribir estas líneas, hay disponible una placa solar de 45 vatios con un porcentaje de eficiencia de 25 puntos a un precio inmejorable. Ahora que hemos mencionado estas dos características, llega el momento de profundizar en ellas.

Antes de hacerlo, un apunte: en lo que respecta a los descuentos obtenibles, hay que decir que optando por unidades reacondicionadas se alcanza el mayor porcentaje posible. Aun así, también es buena idea hacerse con placas solares completamente nuevas, ya que debido al alto nivel de competencia presente en este sector, es posible dar con promociones muy atractivas que permiten a los argentinos ahorrar unos cuantos pesos.

Potencia

Las necesidades de consumo que tienen los argentinos son muy distintas, por lo que conviene analizarlas para elegir en consecuencia la potencia adecuada. Como hemos dicho antes, el catálogo de placas solares es extensísimo, así que los consumidores del país albiceleste lo tienen extremadamente fácil a la hora de hallar una que les satisfaga al cien por cien.

Por ejemplo, la de 45 vatios que hemos mencionado antes es ideal para personas poco exigentes que no tienen pensado utilizar dispositivos tecnológicos de gran consumo. Pero, ¿y si no es tu caso? Entonces puedes decantarte por unidades de 400 vatios.

Si no sabes qué cifra es la óptima para ti, lo más recomendable es depositar la confianza en expertos en la materia que te orienten al respecto. Así te verás capacitado para tomar una buena decisión que te beneficie a ti y a todo el ecosistema en general.

Porcentaje de eficiencia

Por muy potente que sea una placa solar, ello de poco sirve si el porcentaje de eficiencia es reducido. Afortunadamente, no es el caso de la inmensa mayoría de placas solares, puesto que la evolución tecnológica ha derivado en que los fabricantes se vean capaces de dar forma a placas muy buenas en este sentido.

El porcentaje de eficiencia depende de varios factores. Sin embargo, actualmente no es difícil dar con unidades que alcanzan los 23 puntos e incluso los superan. Es decir, el dinero destinado a adquirir la placa solar en cuestión no tarda en amortizarse con creces.

¿Recuerdas que antes hemos mencionado una placa solar de 45 vatios? Dicho modelo es uno de los más eficientes, situándose el porcentaje en un total de 25 puntos.

Grado de protección



Terminamos con otro aspecto al que los argentinos dan muchísima importancia: el grado de protección de la placa solar. Si no es todo lo elevado que cabría esperar o la certificación carece de la normativa IEC 60529:1989, los consumidores del territorio albiceleste no se lo piensan dos veces a la hora de decantarse por otra alternativa mejor.

En líneas generales, las placas solares que triunfan entre los argentinos son aquellas cuyo grado de protección es el conocido como IP68. Esto significa que los elementos fotovoltaicos no sufren las consecuencias de tener que lidiar diariamente no solo con polvo y suciedad en general, sino también con agua en mayor o menor medida.