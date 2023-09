Quieren evitar que los bancos recauden para la Municipalidad por las fotomultas

El concejal Guillermo Kripper solicitó que la entidad financiera se abstenga de implementar el sistema de recaudación.

La polémica por las fotomultas sigue dando que hablar en Salta y ya hubo una presentación judicial de parte del concejal Guillermo Kripper. "Al no tener respuestas de la Municipalidad, y por si acaso en pocos días los vecinos comienzan a recibir notificaciones de multas del sistema de fotomultas que se pidió que informen, que no habilitarán, que retiren las cámaras y las carcazas distribuidas en diferentes puntos de la Ciudad, es que fui a la Justicia directamente", deslizó el edil en la sesión de hoy.



"A través de una carta documento, le pedí al Banco Macro y a entidades involucradas que se abstengan de implementar el sistema de recaudación porque el convenio es nulo e inconstitucional", explicó Kripper ante sus pares.

Teniendo en cuenta que el tema fotomultas se encuentra en una nebulosa y que los ciudadanos no tienen en claro si está vigente o no, el concejal fustigó: ". No puede ser todo clink caja. No puede ser todo foto clink caja. Basta".

"Si tengo que ir cincuenta veces a la Justicia lo voy a hacer. Esto no puede ser así. No puede ser todo clink caja. Cuando hablamos de foto clink caja estamos hablando de recaudación y no de prevención. Está clarito el tema", remató el edil.