Fotomultas, sí o no: ¿Qué opinan los salteños?

Las polémicas fotomultas son un tema que siempre dan que hablar y por eso InformateSalta salió a la calle a consultarle a los salteños a consultarle a los salteños que opinan de las mismas. ¿Se deberían implementar o no?

“Me parece que está bueno porque por ahí a la velocidad no se la respeta, pero con esto de la fotomulta la gente va a ir con precaución”, dijo una conductora consultada en la estación de servicio ubicada en Junín y Entre Ríos.

Por su parte, otro conductor también se mostró de acuerdo. “No solamente acá en Salta, en todas partes, las fotomultas tienen que existir. No respetan la velocidad máxima. Lo he visto, lo vivo a diario, entonces me parece perfecto que haya fotomulta donde tenga que haber”, expresó el hombre.

Además, otra mujer consultada dio su visto bueno, pero bajo algunas condiciones. “Siempre y cuando sea respetada la norma, yo creo que no hay problema y que esté bien señalizada. Más allá de eso, uno tiene que respetar la norma, pero corresponde también que esté señalizada y como corresponde la cartelería”, manifestó.