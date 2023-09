Sáenz criticó la ideología del libre mercado y llamó a la reflexión a los argentinos

Durante la mañana de hoy, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó el acto de entrega del banco de herramientas, maquinarias e insumos para la emergencia social y remarcó lo fundamental de tener un Estado presente.

En la oportunidad, celebró las acciones que acompañan los sueños de la comunidad e hizo hincapié en la importancia de la presencia del Estado y arremetió de lleno contra las ideas de la libertad de mercado, algo que caracteriza al espacio político de La Libertad Avanza.

“Eso es el Estado presente, se ocupa de la gente. El mercado, con su mano invisible, se ocupa de las cosas. Por eso, es fundamental que el esté presente sobre todo en lugares donde nadie llega y solo llega la mano del estado. La mano del estado que quiere acompañar y ayudar a aquellos que quieren salir adelante con esfuerzo”, dijo al iniciar el tema.

Añadió que todo se construye “desde el amor” y que quienes tienen responsabilidades, pueden equivocarse. “Es muy fácil estar en la vereda del frente, en la oposición, criticando todo lo que se hace”, dijo.

“Hay que estar aquí; pasar una pandemia, crisis económica, guerra, sequía y tantas cosas más, pero no importa, es la tarea que nos encomendaron cada uno de los salteños”, siguió sobre el tema.

Sáenz manifestó que desde su gobierno ponen al centro a las necesidades de cada uno de los salteños, reconociendo que hay “deudas pendientes”, pero que es difícil competir contra el centro del país “lleno de privilegios”.

Por otra parte, lanzó un mensaje haciendo referencia a Javier Milei, ya que sostuvo que iba dirigido a “personajes” del país y solicitó a la población que analicen bien las propuestas electorales.

“Hay gente que la conocemos por televisión y no tenemos la posibilidad de mirarla a los ojos. A la gente se la conoce no por lo que dice, sino por lo que hace, mirándola a los ojos”, añadió.

“Empezamos a idolatrar a personajes que salen a nivel nacional y pensamos que tienen recetas mágicas y a algunos que piensan que son los elegidos de Dios para gobernar nuestro querido país. Acá no hay elegidos de Dios, hay elegidos por la gente, no se equivoquen. Miren bien, analicen a cada uno de aquellos que proponen”, esbozó.

Por último, el gobernador se dirigió a los legisladores nacionales por Salta solicitándoles que “antepongan siempre los intereses del pueblo, sin pensar en un partido o en una ideología”, sino en cada uno de los salteños que esperan “ser representados como se merecen”.

“No soy de ninguna casta, llegué desde muy abajo hasta donde estoy como un emprendedor de la política, soñando que podía estar al frente en este gobierno y cambiarle la vida a los salteños, y no voy a descansar hasta el día que me vaya para que puedan recordarme después con cariño de que pasé por la función pública y cumplí con mi palabra, porque uno no es lo que dice, es lo que hace”, finalizó.