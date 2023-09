Cómo realizar el reclamo en caso de no obtener la devolución del IVA

El Gobierno nacional puso en marcha el programa Compre sin IVA que prevé un reintegro del impuesto con un tope de $18.800 mensuales. Aquellas personas que no vean reflejado el reintegro en su cuenta bancaria, pueden hacer el reclamo en la página web de la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o a través de una línea telefónica.

El beneficio aplica a las compras que se abonen con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras.

Según se anunció, la medida incluye a los productos de la canasta básica y el reintegro deberá realizarse en un plazo no mayor a las 48 horas de realizada la compra.

Compre sin IVA: como realizar el reclamo

El programa Compre sin IVA incluye la devolución del impuesto con un tope de $18.800 de las compras de productos de la canasta básica con tarjeta de débito. Aquellas personas que no reciban el reintegro, pueden realizar el trámite del reclamo ante la AFIP, completando el formulario del Programa de Asistencia al Usuario en la página oficial.

El solicitante deberá ingresar:

Nombre y apellido

Razón social

CUIT, CUIL o número de documento

Número de teléfono y dirección del correo electrónico

Detalle de la presentación

La AFIP cuenta además con una línea telefónica (0800 999 2347), a la que se puede llamar de lunes a viernes de 9 a 16 horas.

El ente, sin embargo, señala que no se tendrán en cuenta los reclamos cuando:

Se presenten sin la información necesaria.

Los datos de identificación fuesen falsos o no se pudiese verificar su autenticidad.

No resulte claro el motivo del reclamo o sugerencia realizada y no se pueda establecer un contacto con el reclamante para aclarar dicha situación.

Se pretenda tramitar acciones, recursos o derechos como si fueran un reclamo o sugerencia.

Se presenten reclamos referidos a pedidos de resolución de procedimientos ya iniciados, sujetas a plazos específicos, antes del vencimiento del respectivo plazo.

Se reiteren reclamos o sugerencias que ya fueron atendidos.

Los reclamos o sugerencias no estén vinculados con la competencia de la AFIP.

La presentación corresponda a una denuncia. En este caso, deberá ser efectuada telefónicamente comunicándose al Centro de Atención de Denuncias al 0800-999-DENU (3368), opción 2, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.

Cuánto tarda la devolución del IVA

Una vez que la persona efectúe la compra con tarjeta de débito, el reintegro se acreditará automáticamente en la caja de ahorro de la persona. La devolución se verá reflejada en un plazo de 24 horas si la compra se realizó entre las 00.00 y las 17 del mismo día, o a las 48 horas si la compra fue después de las 17 horas.

Los reintegros se verán reflejados en los resúmenes de cuenta, bajo el indicador “Reintegro programa Compre sin IVA”.

Compre sin IVA: quiénes acceden

El beneficio alcanza a los siguientes grupos:

Jubiladas y jubilados

Monotributistas

Beneficiarios de pensiones por fallecimiento y no contributivas nacionales.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo (AUE)

Trabajadores en relación de dependencia, siempre que el ingreso mensual no supere la suma de seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (hasta $708.000)

Personal de Casas Particulares

Quienes quieran verificar si están incluidos en programa pueden hacerlo a través del apartado del sitio web de la AFIP.