Los talentos de cada signo

Talentos arianos

El apasionado ariano es espontáneo y resolutivo. Su ardiente creatividad despierta al zodíaco. Su espíritu pionero está siempre dispuesto a emprender acciones y a arriesgarse a nuevas aventuras. Su personalidad es inquieta y chispeante, intrépido conquistador asume riesgos y envalentona al resto. Impetuoso y corajudo, desconoce la palabra miedo.

Es sincero y directo; es fácil saber qué piensa un ariano. Siempre se muestra genuino. Es claro en sus proyectos y es simple entender lo que desea. Rápido, diligente y decidido para resolver las distintas situaciones. Es escueto, leal y expeditivo, no se anda con vueltas ni con demora cuando tiene que tomar decisiones.

Talentos taurinos

Perseverante y paciente. Su tenacidad y su empeño le permiten progresar lenta y sostenidamente en sus proyectos y en sus relaciones. Estable y confiable en sus promesas y compromisos. Potente, objetivo y realista, sabe lo que quiere y se maneja con gran criterio de oportunidad para invertir y sacar réditos económicos, será bueno para los negocios y hábil para manejar sus finanzas. Su estilo pausado le permite observar con atención y adquirir una visión global de las situaciones aportándole buen criterio para reconocer tiempos de acción o de espera. Su naturaleza lo lleva a poseer materia y a disfrutar de los bienes materiales.

Su cuerpo es contundente, sensual y atrayente; es seductor. Se permite sentir placer sin culpas. Tauro valora lo estético, sabe apreciar lo natural y resaltar lo bello de las formas simples. Aprecia el tiempo presente y no anda apurado por tiempos futuros que aún no han llegado. Propone a vivir en el aquí y ahora.

Talentos geminianos

Su máxima capacidad vincular lo vuelve un perfecto comunicador. No conciben el aislamiento pues su gran don es reunir a aquellos que están alejados. Su función principal es tender puentes para que nadie quede en soledad, es adaptable, vinculante, informante y asociativo. Géminis está abierto a escuchar a todos sin emitir opiniones y sentencias. Géminis siempre anhela incluir a otro diferente. Vive libre de prejuicios y se enriquece vinculándose con aquellos que piensan distinto. Posee gran capacidad para aprender e incorporar ideas diferentes. Abierto a debatir le interesara siempre la opinión ajena. Tiene gran capacidad para escuchar sin juzgar ni prejuzgar. Adaptable para negociar pues aporta nuevas soluciones que incluyan beneficios para todos, sabe distribuir.

Su carácter liviano le da una personalidad inquieta, buscadora y asociativa. Es ágil, afable y dispuesto a la vincularidad. Le gusta enterarse, re preguntarse y volver a comunicar. Es divertido y dicharachero.

Talentos cancerianos

Buscan y dan estabilidad en sus relaciones. Son comprometidos y cariñosos con sus afectos, cálidos y contenedores. Naturalmente protectores y afectuosos. Saben disfrutar de la familia, donde son tiernos y cariñosos. Hogareños, apacibles y serenos -cuando se saben seguros-. Conectados y emotivos, serán dulces con la gente que quieren y generan sensación de confort e intimidad.

Les importa la historia y el pasado, valoran las tradiciones y son respetuosos de los mayores y de los hábitos heredados. Memoriosos y responsables se hacen cargo de sus promesas. Se encariñan con lo que hacen y se comprometen profundamente con sus labores, pues difícilmente realicen tareas que no sientan intensamente. Solidarios y compasivos, cuidan de quienes requieren protección. Sensibles y humanitarios, saben construir espacios cálidos que brinden seguridad a los necesitados. Sencillos, campechanos y accesibles. Nutren y cuidan a su entorno con hechos concretos y con acciones amorosas, sustanciosas y fecundas. Humanitarios y ecologistas por naturaleza, cuidan y protegen a su entorno (vecindario, pueblo, nación, planeta).

Talentos leoninos

Exuberante y lleno de vida. Es conductor y líder por excelencia y lo hace de manera alegre, entusiasta, vital. Sus cualidades estimulantes lo llevan a ocupar naturalmente el lugar central y directivo. Su naturaleza segura y convocante lo convierte en un líder protector y carismático. Por ser el signo de la energía y la vitalidad pura será generoso y espontáneo para expresarse y sincero para opinar. Comprometido con su pasión, está siempre buscando proyectos que lo motiven y estimulando a su entorno a animarse a tener vidas más creativas. Posee inteligencia directiva y capacidad sintética. Leo necesita estar siempre activo y dirigiendo a su entorno. Su expresividad luminosa y espontánea lo hace sincero y generoso. Su personalidad llamativa, divertida y resonante llama la atención. Leo exhibe claramente sus deseos para liderar y organizar a su manera proyectos y relaciones. Cálido y auténtico, sabe comprometerse profundamente con sus vínculos afectivos.

Talentos Virginianos

Adaptable y servicial, se entrega humildemente a realizar cualquier tarea que haga falta. Sabe ubicarse en el lugar más oportuno. Sabe ser fundamental sin necesidad de ser protagonista. En su particular observación de las cosas percibe desaciertos y “fallas” que suele comunicar con modos ocurrentes y sarcástico humor. Su mirada laberíntica descubre lógicas de funcionamiento que aportan eficientes soluciones. Analítico, inteligente y sagaz. Virgo sintetiza las cualidades de originalidad y cautela. Es moderado en sus deseos y eficiente en su accionar. Trabaja bien en equipo sin necesidad de sobresalir, sabe priorizar objetivos mayores antes que el reconocimiento personal. Participa de proyectos sin pretensiones desmedidas, es funcional y ubicado. Virgo emana humildad y eficacia.

En sintonía con la Virgen María –Virgo-, resuena con la frase: “hágase tu voluntad” y trabaja abierto a los misteriosos propósitos espirituales. Sabe ser servicial y solidario y también metódico y organizado. Desde su serena observación comprende lo que sucede en su entorno y está atento a las necesidades ajenas, es responsable y caritativo.

Talentos librianos

Sabe agradar y puede ser encantador si se lo propone. Su función básica es armonizar y ocupa el lugar complementario que lo vuelve excelente compañero y aliado. Sabe sumarse a colaborar en proyectos de otros. Es mediador y pacifista, compensa y regula las decisiones de los otros. Le es fácil estimular y escoltar. Siempre nivela desde lugares neutrales que aportan equilibrio y opiniones pacifistas.

Buen compañero y cómplice de aventuras, sabe andar por la vida de a dos. Sugiere acciones sin imponerse. Inteligente y ubicado, sabe decir sutilmente para provocar armoniosamente al otro. Sera mediador, componedor y justiciero. Le resulta fácil llegar a acuerdos. Es netamente seductor y amante de la vida en pareja. Discreto, etéreo, glamoroso y refinado. Destaca la belleza de cada persona y de cada situación. Al enfatizar lo bello de cada individuo recompone malestares y disgustos. Gentil y componedor, destaca las cosas buenas y hace gratificante el compartir.

Talentos escorpianos

Potente, decidido, penetrante y pasional, posee una voluntad de hierro para insistir y alcanzar esforzados logros donde otros se dan por vencidos.

Posee una particular fortaleza y un inigualable valor para superar situaciones intensas y dolorosas. Sostenedor, comprometido y profundo. Tiene gran capacidad para acompañar cuando las cosas se ponen difíciles y talento para curar heridas - físicas o emocionales- pues no teme al dolor ni se aleja de los conflictos.

Cuanto más reconoce su potencia más activa su cualidad curativa trabajando en caminos esotéricos, de sanación o de conocimiento espiritual. Es profundo, enigmático, magnético y misterioso. Resuena con el dolor y posee gran capacidad para escuchar sin juzgar ni encasillar. Sabe acompañar en situaciones de intenso sufrimiento con entrega y sin temor. Es sensible y compasivo. Se anima a denunciar lo que está corrupto y permite reciclar ambientes, resignificar apegos y purificar vínculos. Es el gran transformador del zodíaco, renueva y da más potencia a cada situación. Transmutador y regenerativo, trasforma la realidad para construir proyectos superadores.

Talentos sagitarianos

Generoso y altruista, vive conectado con la abundancia y vitalidad infinita del fuego del cielo. Optimista y entusiasta, tiene facilidad para no hacerse problema y confiar en que “todo va a salir bien”. Sus grandes creencias e ideales lo hacen ser confiado. Eterno buscador de nuevas respuestas y de nuevos desafíos, sabe encontrar salidas y respuestas a los conflictos. Es expansivo, habilitante y un guía innato. Ama la enseñanza y ayudar a que todos crezcan a su alrededor. Alegre y entusiasta, contagia vitalidad. Es un excelente maestro. De personalidad generosa y aventurera, aporta alegría a los proyectos. Su estilo es confiado, sintético y articulador. En su anhelo de sentir que avanza busca e incentiva proyectos que lleven más allá de lo rutinario. Le es fácil ocupar el lugar del gurú o del justiciero.

La vida es un gozoso viaje lleno de aventuras y desafíos. La confianza será su palabra clave, pues vive convencido de que siempre hay caminos de resolución para las adversidades. Representa fielmente a su símbolo: su flecha disparada al cielo siempre supera las vicisitudes terrenales para encontrar salidas superadoras.

Talentos capricornianos

Su naturaleza austera lo hace eficiente y realista, minimiza el contacto con sus deseos personales y se pone a trabajar en lo necesario para su entorno. Abnegado, sobrio y solidario, sabe anteponer proyectos sociales a los propios.

Solitario y tenaz -como la cabra que lo simboliza en lo alto de la montaña- se muestra majestuoso e imperturbable. Paciente, prudente y voluntarioso, sabe de la necesidad de tiempo y esfuerzo para que los procesos se lleven a cabo. Cuando se compromete con una relación o con un proyecto es fiel y perseverante.

Desde la cima del zodiaco obtiene una visión objetiva que le permite planificar y construir con amplio criterio de realidad. Su accionar paciente y justiciero pretende distribuir a cada quien lo que le corresponde. Es resuelto, fuerte y concreto cuando toma una decisión. Permanente, inmóvil y duradero como la montaña que lo simboliza: sabe esperar el tiempo necesario para cada cosa, es fiel sostenedor y maduro realizador. Gracias a su constante solidez, esfuerzo y estabilidad, permite a los demás moverse y cambiar. Sus modos son correctos e ilustrados pues sabe moverse dentro de las pautas de educación. Estable y comprometido. Capricornio es creíble, serio y prestigioso trabajador. Cumple con sus promesas y es responsable en sus relaciones.

Talentos acuarianos

Si logra comunicarse y no aislarse- por sentirse tan diferente- aportará modos más genuinos de entender la vida. Su revolucionaria mirada capta ideas futuristas y propone vínculos de mayor confianza y libertad. Si supera la angustia por no compartir percepciones, su creatividad siempre suma genialidad e inventiva a trabajos y relaciones. Siempre aporta ideas innovadoras y vanguardistas pues percibe la realidad desde un foco diferente al de su entorno –probablemente desde el futuro-. Tiene gran capacidad para vivir en comunidad pues sabe vincularse con personas de toda clase de ideologías. Arma hogar y siente pertenencia por afinidad -sin necesidad de tener una historia común -. Su talento para incluir y amar al diferente lo vuelve humanitario, altruista y solidario. Sabe que nadie ni nada está aislado, todo interactúa y circula libremente. Percibe al universo entramado e interconectado, es ecologista pues aprecia la co dependencia e interrelación de todos los seres vivos.

Inesperado y singular, no teme a lo distinto. Su esencia es inquieta y provocadora. Acuario se descubre a cada momento y será imposible encasillarlo a una rutina o a un único interés. Sus propuestas resultan siempre liberadoras, claras y anti convencionales.

Talentos piscianos

En unión profunda con todo lo que existe, hace florecer el amor en cada esquina. Su extrema sensibilidad y su delicada ternura llenan de compasión a su entorno. Genera vínculos de profunda amorosidad y acciona de modos desinteresados y generosos. Posee gran conocimiento del alma humana, resuena con las necesidades de aquellos que lo rodean. Es servicial, solidario, espiritual, universal y compasivo.

Cree en los milagros y su esperanzada convicción estimula la fe espiritual en cada vida que toca. Místico e intuitivo, percibe otros planos de la realidad. Posee un gran radar para captar el inconsciente humano, tiene percepciones mediumnicas y absorbe información sutil. Su mirada mágica ayuda a recuperar la fe y el sentido de estar vivo. Confiado en el plan sagrado será distendido y relajado.

Humanitario y ecologista, conectado con la energía amorosa universal, resuena con todas las personas y con todas las formas de vida. Su particular sensibilidad y su maravillosa resonancia le dan dones poéticos, capacidades redentoras y devoción por lo sagrado y angelical.