Wanda Nara debutó en OnlyFans y colapsó la plataforma

Luego de la sanción impuesta por la Justicia de suspender sus redes sociales por impedir el contacto de Mauro Icardi con sus hijas, Wanda Nara decidió abrir su cuenta oficial en OnlyFans. El lanzamiento no pasó desapercibido: en pocas horas, el flujo masivo de usuarios provocó un colapso temporal en la plataforma.

Luego de compartir fotos junto a sus hijas, la conductora publicó un posteo en Instagram que será cerrado por treinta días debido a la medida cautelar. “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en OnlyFans”, escribió, junto a un emoji de una llama de fuego.

Y agregó: “Yo nunca me caigo, tomo envión”.

“Hola.. No soy Wanda, acá soy la BADBITCH y punto. Aprovechá que si me cierran IG me ACTIVO más que nunca”, se presentó desde su cuenta de la red social de contenido erótico y XXX, en la que se hace llamar @badbitchwan.

También desde Instagram se refirió a lo que está sucediendo a través de un video. “Buen día. Qué hermoso día. Me estacioné un segundo porque estoy esperando algo, pero quería contarles también que no sé si me van a cerrar o no las cuentas. Está trabajando en eso mi abogado. Sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo. Tengo muchos contratos ya firmados, por suerte hay muchas empresas, muchísimas que me apoyan y que trabajan conmigo y tenemos contratos para todo el año”.