"No tiene nada": Un chofer se negó a conducir un colectivo en mal estado en Tartagal

Un chofer perteneciente a una empresa que presta el servicio de transporte urbano en la ciudad de Tartagal se negó a conducir una unidad, aseverando que la misma no estaba en condiciones para circular, ante las falencias e irregularidades que presentaba el rodado, pero sobre todo por el temor de cualquier fatalidad que pudiese ocurrir.

Esta situación tuvo lugar este fin de semana donde el conductor de este servicio señaló que la unidad en cuestión era el interno 36, siendo ésta la que le dijeron que debía manejar en su recorrido pero, al saber cuál era y todos los problemas que tiene, resolvió no hacerlo.

"Este coche no está en condiciones, es el interno 36, no tiene burlete en el motor delante, en la parte delantera se cae donde se ponen los boletos, tira todo el calor y nos hace mal a la cabeza, a los riñones y lo sentimos, son 50 grados a la sombra", aseveró al medio La Cruda NN.

Luego procedió a mostrar el estado de la unidad, indicando que en el tablero faltaban botones y habían huecos, tampoco le funcionaban las luces, como ser las balizas que no se encendían pese a que presionaba el botón para que funcionen. Tampoco había encendido anteriormente y costó ponerlo en marcha.

"No tiene tablero, no tiene luces, no tiene nada"

"Si yo quiero girar en una avenida, se me mete una moto, no tengo luz de giro, ¿a quién le van a echar la culpa, a la empresa o a mí? El chofer es desechable", objetó al medio sobre la peligrosidad que notaba en caso de conducir el vehículo.