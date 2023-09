Emocionante: Leonardo es barrendero y logró recibirse de contador en la UNSa

Los sueños sí se cumplen. Leonardo quiso ser contador toda su vida, pero las vueltas de la vida lo alejaron de ese propósito en el 2001, una etapa oscura para los argentinos, pero nada lo detuvo y varios años después logró su ansiado título. El viernes se egresó en la Universidad Nacional de Salta.

Desde que era un niño fue un apasionado de la carrera contable, su tío lo inspiró, y cuando salió del colegio no dudó en entrar a la Universidad, allá por el 2001, los argentinos vivimos un tiempo de violencia y angustia que le impidió a él en particular seguir con sus estudios.

“En aquel momento tuve que ir a trabajar y gracias a Dios tuve la oportunidad de hacerlo en la Argotécnica Fueguina, llevo 18 años como barrendero. No ha sido fácil, pero no me quejo, yo formé mi familia, me casé, tuve mi hija y lo pude hacer también por este trabajo”, dijo en diálogo con Somos Salta.

Visiblemente emocionado contó: “Me recibí de contador, gracias a Dios, mientras trabajaba como barrendero”. Recordó que mientras trabajaba nunca dejó de pensar en terminar sus estudios. “Busqué retomar la carrera, era mi sueño, no lo había dejado de lado, y el viernes presenté mi tesis y salió todo bien”.

Sus principales testigos de todo el esfuerzo invertido fueron su esposa e hija de 9 años, quienes se convirtieron en su gran sostén. “Yo volvía de trabajar a estudiar, y no fue fácil, pero este objetivo no es solo para mí, sino para mi familia. Mi hija tiene 9 años y sabe que lo que venga de ahora en más es para todos. Me gusta que me vea, porque así sabe que las cosas son posibles cuando uno no baja los brazos”.

Finalmente confesó: “Me encanta la carrera, desde chico quería esto, un tío me inspiró, nunca quise ser otra cosa, ahora sueño con ejercer la profesión”.