“Se acabó el ciclo de Demichelis en River”: mala relación con los jugadores

Gabriel Anello reveló nuevos detalles del quiebre en la relación entre Martín Demichelis y los jugadores de River.

El conductor de “SuperMitre Deportivo” contó que el último domingo, en el empate ante Banfield, hubo un nuevo cruce del DT con uno de los futbolistas, en este caso Manuel Lanzini.

“El partido de anoche fue un jaque mate. Se acabó Demichelis en River. A Lanzini lo pone sólo por su nombre, pero no le gustan los jugadores de esas características”, comenzó diciendo en el programa de este lunes.

Y añadió: “Ayer marqué que Lanzini salió con cara de pocos amigos y uno de los tantos asistentes televisivos que estaban en el campo de juego me contó que puteó a Demichelis”.

En ese sentido, luego del empate ante el Taladro, el plantel habría tenido una charla en la que se analizó el pobre desempeño en los últimos partidos.

“En el vestuario se habló de que Demichelis ya no tiene concesiones. Es raro, es un técnico que no da indicaciones. No digo que los jugadores van para atrás, pero se ve claramente que no hay conducción futbolística y que River no juega a nada”, comentó.

“El Pity Martínez le marcó la cancha. ¿Cómo va a hacer para que no sea titular frente a Boca?’”, se preguntó.

El quiebre de Martín Demichelis con los jugadores

En ese sentido, Gabriel Anello lanzó una fuerte advertencia sobre el quiebre en la relación de Martín Demichelis con los jugadores y sus chances de seguir en el cargo: “Con lo que se ve en la cancha, el técnico está totalmente devaluado. Hoy me contaban que puede haber un golpe letal el próximo domingo si pierde con Boca. Y si no pierde, la idea es echarlo a fin de año. Los dirigentes están preocupados por la imagen que da y porque cualquiera se le anima”.

Por otra parte, Paulo Filippini reveló que si bien el entrenador dirige las prácticas, “las charlas las dan Lux y Pinola porque fueron compañeros hasta hace meses”. /Radio Mitre