Macri: "Va a haber balotaje, pero no existe posibilidad de que sea entre Massa y Milei"

El ex presidente Mauricio Macri expresó su opinión de que las elecciones generales podrían definirse en una segunda vuelta, y considera que los principales contendientes serían Patricia Bullrich, la candidata de Juntospor elCambio, y Javier Milei, líder de La Libertad Avanza.

Macri enfatizó que las PASO han evidenciado un amplio consenso entre los argentinos en busca de un cambio significativo en el país. Según el ex mandatario, la discusión actual se centra en quién está mejor preparado para llevar a cabo ese cambio, y él cree que Bullrich, con su experiencia y liderazgo, representa la mejor opción. Además, elogió al equipo que la respalda y destacó el esfuerzo de las miles de personas que estuvieron involucradas en su gestión anterior.

Además, calificó como "el peor gobierno de la historia" y afirmó que el país ha acelerado hacia el caos y la hiperinflación desde las PASO. Criticó duramente al ministro de Economía, Sergio Massa, a quien considera "irresponsable" por las últimas medidas tomadas y por el ridículo internacional que ha hecho con el FMI.

"No existe posibilidad, no tiene lógica que Massa saque la misma cantidad de votos que en las PASO. Debería sacar mucho menos votos porque cruje la economía familiar, hace décadas no se veía esta inflación", evaluó el ex presidente.

Macri señaló que si JxC y los libertarios pasan a segunda vuelta "va a haber un respiro"económico: "Posiblemente vamos a gobernar nosotros, hay un respaldo del mundo a muchos de los dirigentes que estamos en Juntos por el Cambio".

También señaló que de cara a los próximos años "Milei va a ser muy importante" por el bloque de legisladores que va a consolidar en estas elecciones que serán "importantísimos para apoyar modificaciones de fondo".