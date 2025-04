Para encuestador, Biella con ventaja, Posadas 2do y La Libertad Avanza complicada en Capital

En diálogo con FM Aries, el consultor político Pedro Buttazzoni, analizó el panorama electoral de la ciudad de Salta y anticipó una elección difícil en la categoría de Senador en Capital para los candidatos de La Libertad Avanza. “En Capital es el único lugar donde la agenda nacional puede colarse un poco, pero aun así tienen problemas para crecer”, señaló.

En ese sentido, deslizó que el candidato Matías Posadas del Frente Juntos, se ubicaría en el segundo lugar, en una lista que completa Miguel Nanni en la categoría a diputado por la capital.

Buttazzoni subrayó que el espacio liderado por Javier Milei carece de figuras fuertes en la ciudad. “El mejor candidato que tienen es Roque Cornejo, pero no era lo mejor que podían jugar en esta elección. No es muy conocido y está más asociado a Ahora Patria que a los nuevos atributos que quiere instalar La Libertad Avanza”, explicó. Según el consultor, la fuerza dependerá de los votantes que quieran respaldar a Milei en una elección donde no se debate la agenda nacional.

“El sello no alcanza. No es que el candidato tenga votos propios y además sume los del espacio. Van a depender mucho del arrastre nacional, pero en un contexto provincial eso siempre es difícil”, detalló. Agregó que, si bien pueden alcanzar un piso de votos interesante, no cree que les permita competir por el primer lugar.

En ese sentido, Buttazzoni consideró que el candidato del oficialismo provincial, Bernardo Biella, es el favorito. “Corre con bastante ventaja y, si nada extraordinario pasa debería ser el próximo senador por la Capital”, afirmó. Aun así, advirtió que habrá que observar qué tanto puede consolidarse La Libertad Avanza en el escenario local.

“Siempre hay una posibilidad, pero es difícil de medir. Si preguntás por el candidato, puede dar tres puntos, pero si preguntás por Milei, sube más. Hay que ver cómo impacta eso finalmente en la elección”, concluyó Buttazzoni.