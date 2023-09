INCLUIR Salud entregó leches vencidas a sus afiliados, un niño hospitalizado

INCLUIR Salud es la prestación que brinda el Estado Nacional a las personas con discapacidad. Se entiende que con esta cobertura los pacientes deben tener medicamentos, terapias y hasta leche especial pero como ocurre con PAMI las prestaciones que se dan son deficiente, no existen e incluso los ponen en riesgo de vida entregándoles cosas en mal estado.

Un grupo de mamás y pacientes afectados decidieron protestar en las puertas de INCLUIR Salud en la jornada del jueves reclamando los que les corresponde. Entre todas las historias que se encontraban en esa protesta en calle Martina Silva de gurruchaga 225 estaba la de Thomas un pequeño al que entre todos los corazones solidarios le compraron una silla valuada en 1 millón.

Su mamá Nahir Jurado, decidió postear su reclamo a fin de buscar respuestas de este sistema cruel y burocrático que no hace otra cosa que poner en riesgo la vida de su pequeño e invitaba a la protesta en las puertas de INCLUIR.

"Hola amigos del face les pido a todos que ayuden a nuestros hijos para que nos escuchen, los niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes están sufriendo una desigualdad por parte del estado y son olvidados , somos muchísimas las madres que venimos luchando para q se le entregue las medicaciones , alimentación, pañales, sillas de ruedas etc.. y no recibimos respuestas favorables, ellos son olvidados, ellos son pisoteados, a nadie del estado les importa, nadie brinda soluciones y nuestros hijos están en casa sin medicación sin alimentación".

Durante la protesta en las puertas de INCLUIR, Nahir contó que su hijo está hospitalizado tras haber recibido leche vencida. "Me dieron 20 litros de leche vencida, yo tengo mensajes donde le mandaba diciendo que le dieron leche vencida. Me decían 'no nos dimos cuenta'

Thomy se encuentra hospitalizado. "Está internado porque no tengo leche y para que el Estado le cubra la leche tiene que estar en el hospital corriendo riesgo de contagiarse miles de enfermedades que no tienen la fuerza para superarla, puede llegar a ser mortal".

Detalló que este mes le dieron 15 litros de los 45 litros que necesita. "El litro sale $43 mil mi hijo necesita 60 mil pesos por día para alimentarse, la pensión de mi hijo no alcanzaría ni para un día de alimentación. No es la primera vez que pasa nos pasa siempre y no solo con la leche, sino que medicaciones que son caras. Llega a tomar 600 pastillas al mes, sino la tengo mi hijo se muere. Esto es de vida o muerte".

Los proveedores no están. cotizando y las licitaciones están desiertas

Emilce Maury, Directora de INCLUIR Salud salió ante el reclamo de los beneficiarios en las puertas del lugar y explicó ante los medios que la situación por falta de pago sino que los proveedores estarían especulando. Negó la entrega de leches vencidas.

"Estamos teniendo inconvenientes con el circuito de compras. Somos un programa de gobierno, se hacen licitaciones públicas y estamos ante una situación que es de público conocimiento que no están cotizando los proveedores y nos están saliendo desiertas, ese es el inconveniente. En todos los rubros nos está sucediendo lo mismo, estamos hace 3 meses con la misma situación, no le quitamos el cuerpo a la jeringa, estoy a disposición siempre. Tratando de resolver", expresó.

Remarcó respecto a la entrega de leches vencidas "Eso es imposible, tenemos un farmacéutico que tiene el control y no hay posibilidad alguna que entreguemos leche vencida" cerró por Somos Salta.