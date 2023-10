Salta fue gran protagonistas en los Juegos Evita 2023

La delegación salteña en las finales nacionales de Los Juegos Evita concluyó su participación en un evento deportivo de gran relevancia, destacándose con logros sobresalientes en diversas disciplinas. Con un total de 900 personas que partieron hace una semana rumbo a Mar del Plata, Salta celebró los éxitos obtenidos en este certamen de deporte amateur.

Uno de los aspectos más destacados fue la contribución del deporte adaptado, que sumó un total de 45 medallas para Salta, incluyendo 23 de oro, 13 de plata y 9 de bronce. Además, la provincia se aseguró 6 primeros puestos a nivel nacional en disciplinas como tenis de mesa, atletismo, judo y levantamiento olímpico.

En el último día de competencia, Salta añadió más logros a su colección de medallas, incluyendo una medalla de plata en básquetbol femenino sub 15, una medalla de plata en hockey masculino sub 16 y una medalla de bronce en fútbol femenino sub 14, además de dos medallas de bronce en boxeo. También hubo notables actuaciones en deportes como judo y karate.

En un total de 60 disciplinas en las que participaron, los deportistas salteños acumularon un total de 71 medallas, consolidando su liderazgo en la región norte del país y posicionándose entre las diez principales provincias en términos de rendimiento.

El ministro de Turismo y Deportes de Salta, Mario Peña, expresó su reconocimiento al esfuerzo realizado por el equipo de Salta, especialmente por los 660 deportistas que demostraron su dedicación y pasión por el deporte.

El secretario de Deportes, Sergio Chibán, enfatizó el balance positivo, tanto cualitativo como cuantitativo, de la participación de Salta en los Juegos Evita. Subrayó que este año se registró un alto porcentaje de deportistas provenientes del interior de la provincia, lo que refleja el compromiso de la gestión del Gobernador con el federalismo en el deporte.

La delegación que representó a Salta en los Juegos Nacionales Evita se caracterizó por ser una de las más federales de la historia, al incluir deportistas de toda la provincia. Esto subraya el compromiso del Estado Provincial en apoyar el desarrollo deportivo en cada uno de los municipios.

El deporte adaptado también vivió un notable crecimiento en esta edición de los juegos, con un aumento en la cantidad de medallas doradas en comparación con el año anterior y la incorporación de equipos en disciplinas en las que antes no participaba. Esto refleja un avance tanto cualitativo como cuantitativo en la política deportiva de inclusión en Salta.