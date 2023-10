Economía, uno de los ejes de discusión más calientes: qué dijeron los cinco candidatos

A tres semanas de las elecciones 2023, la primera instancia del debate presidencial reunió a Sergio Massa (UP), Patricia Bullrich (JxC), Javier Milei (LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (FI) e incluyó como segundo eje temático a la educación.

Javier Milei y su propuesta económica en el debate: gasto público, privatizaciones y desregulación de la economía

El primero en dar su visión sobre la economía fue el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. "Argentina está en decadencia. Por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy estamos de mitad de la tabla para abajo. Tenemos más de 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la peor crisis de la historia argentina", arrancó el líder libertario.

"Qué es lo que proponemos: hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, simplificar el sistema tributario, desregular la economía, privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima y cerrar el BCRA. Con este conjunto de reformas, en 15 años podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania. Y si me dan 35 a Estados Unidos", propuso.

La respuesta de los candidatos a Javier Milei y su plan económico

"Quiero contarle a la gente qué significa lo que plantea Milei: la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF; que de alguna manera cada hijo de argentinos pague la universidad y la secundaria. Plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo: Zimbawe, El Salvador y Ecuador", respondió el ministro de Economía, Sergio Massa.

Por su parte, Patricia Bullrich planteó: "De todos los países del mundo, hay muy pocos que no tienen Banco Central. Si yo les digo cómo se llaman, no saben donde quedan: Kiribati, Tuvalu y Micronesia, todos paraísos fiscales. Eso significa que vamos a tener en Argentina un paraíso fiscal. Por otro lado, les digo a todos los jóvenes que están mirando la televisión: te prometieron la dolarización, pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar. Eso está absolutamente claro. Por eso lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer: un plan serio, concreto y eficiente", respondió.

La propuesta económica de Sergio Massa: moneda digital, ley de blanqueo, penalización de evasión

"Tengo claro que los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por eso pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país que los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en sus sitema tributario que limitan en desarrollo", inició el ministro de Economía en su exposición,

"Vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataformas la posibilidad de comercializar con su celular o tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos", propuso.

"En paralelo, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y tributaria: cárcel a evasores y a los que fugan, para los que paguen impuestos no sean los tontos de la película", agregó.

Luego de responder al derecho a réplica solicitado por los demás candidatos, el ministro de Economía insistió: "Vamos a un sistema tributario mucho más progresivo, vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos, vamos a seguir bajando impuestos como Ganancias y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi 4,5 del PBI con la protección de algunos sectores de la política argentina".

Derecho a réplica: qué acotaron los demás candidatos a la propuesta de Massa

"Massa, explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía podés ser un buen presidente, cómo podés dividirte en dos personas con tanto cinismo. Aumentaste 40 impuestos, primero siendo presidente de la Cámara de Diputados, ¿y después querés hacer una ley penal? Ya tenés el primero, llevátelo a Insaurralde. Andá a buscarlo. Hiciste todo mal, duplicaste los números de la inflación, duplicaste el número del dólar, generaste el 40,1 de pobreza, ¿y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora?", cuestionó Patricia Bullrich.

Por su parte, Myriam Bregman planteó: "Hay tres cosas fundamentales que el ministro massa oculta, la primera que fue él el que garantizó que se acuerde el acuerdo con el fondo en el Congreso, la segunda que el FMI le pidió una devaluación y el se la dio, esto llevo a una inflación del 12% mensual y sabe que vienen más, la tercera que el presupuesto que mandó para el año que viene ya lo ató al FMI, Massa ya firmó que vamos a ser todos un poco más pobres. Ya la pobreza es del 40%, no hay soberanía con la boca del FMI sobre nuestras cabezas, esos datos matan cualquier relato".

Patricia Bullrich y su propuesta económica en el Debate: "Vamos a terminar con la inflación"

"Todos pedimos a gritos terminar con la angustia en la que estamos viviendo. Nadie en la Argentina aguanta más. Correr detrás de los precios, del dólar, de los sueldos que no alcanzan, del dinero que no te sirve, de los jubilados que están por debajo de la línea de pobreza. Conmigo esto se acaba. Voy a borrar del mapa la inflación sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Desde el primer día voy a poner orden en los temas que voy a plantear", afirmó la exministra de Seguridad de la Nación.

"Tres temas básicos: el primero, un programa claro y concreto, integral, que soluciones todos los problemas de fondo de la Argentina, ese programa lo tengo. Segundo, un equipo económico coherente y honesto, con Carlos Melconian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa realidad ya la tengo. Lo tengo a Carlos Melconian. Tercero, la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita, y ustedes saben que yo lo tengo. Ustedes han inventado y siguen con la inflación, yo voy a eliminar la inflación", precisó.

"Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas, tenés más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de cada uno de los sectores de la producción avance. Cuando no hay inflación comprás sin sorpresas. Podés comprar una casa y sin inflación no la comprás, es así de simple y duro. Por eso, nosotros queremos terminar con la incertidumbre de la inflación. Tenemos un trabajo claro: vamos a terminar con la inflación. Esta es una oportunidad histórica. Estoy lista para hacerlo", cerró.

Milei le respondió a Patricia Bullrich

"Usted dice que va a bajar la inflación, que tiene plan, pero no esbozó ninguna medida para bajar la inflación. Argentina tiene un déficit fiscal de más de 14 puntos del PBI. El difícil cuasifiscal que generan las leliqs son emisión monetaria futura", cuestionó. "Aún cuando usted alcanzara el equilibrio fiscal, ¿sabe qué? No le alcanza para frenar la inflación. Va a tener que arreglar el problema del BCRA y los chantas que tiene como economistas dijo que va a hacer con las leliqs. Solamente se concentraron en la independencia del BCRA, que cuando usted fue gobierno se llevaron puesto al presidente del BCRA generando una hecatombe. Vamos. De qué me está hablando", insistió.

La propuesta económica de Juan Schiaretti en el debate: "No es necesario hacer un ajuste salvaje"

"Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional. Y la verdad que la causa de la destrucción es que siempre gastaron más de lo que les ingresa porque el hilo conductor de toda la inflación en la Argentina fue siempre el déficit fiscal. Y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal", analizó el exgobernador de Córdoba.

"Para acabar con el déficit fiscal no es necesario hacer un ajuste salvaje, sino que es necesario tomar las medidas adecuadas porque hay más de 10 puntos del PBI entre la superposición de posiciones entre Nación, provincias y municipios; el déficit de las empresas públicas; los subsidios a la economía y la evasión impositiva", presentó.

"Hay que darle independencia al Banco Central y elegir el presidente desde la oposición, para ir a un tipo de cambio libre y único. Argentina necesita, para ser un país normal, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario", propuso.

Myriam Bregman sobre economía: cuestionamiento al FMI, propuesta de nacionalización del comercio exterior

"Después de escuchar tanto peloteo sobre parcialidades es bueno recordar la historia: en el 89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI, en el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el FMI; en el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este gobierno y Sergio Massa nos sometió al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil no fue por enfrentar mucho al FMI, sino fue por seguir todas y cada una de sus recetas", inició la diputada.

"Cuando se discutió el acuerdo en el Congreso, con Del Caño advertimos que era inflacionario y teníamos razón, como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI las consecuencias para el pueblo trabajador van a ser mucho peores, no hay salida si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegitima y fraudulenta", agregó.

"Ahora aparece Milei, mostrando sus ideas como novedosas, pero ya las conocemos, las aplicó Domingo Cavallo, otro gran empleado del FMI y fueron un desastre. Al revés de lo que él dice, para fortalecer la moneda, hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares, porque dólares hay, lo que sobran son sus jugadores", propuso.