Villada defendió los subsidios al transporte y dijo que "Massa es lo mejor para Salta"

Durante la presentación de una nueva línea de transporte, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, en InformateSalta, hizo referencia a la propuesta del candidato libertario Javier Milei que plantea la reducción de los subsidios en las tarifas de servicios.

En ese punto, sostuvo que los subsidios al transporte son una parte de la contención salarial que el gobierno nacional brinda a la población y descartó cualquier idea de eliminarlos por completo.

Sin embargo, subrayó la necesidad de lograr una distribución más equitativa. “Acá en el norte y particularmente en Salta necesitamos también de esa contención y que sea la misma que es en el centro del país, en AMBA”, dijo.

“Hoy los recursos que recibe AMBA y no nos vamos a cansar de repetirlo, son muchísimos mayores que los recursos que recibe el interior”, insistió Villada, a la vez que dijo que "continuará bregando para que esto cambie".

Consultado por el escenario electoral de cara al 22 de octubre, aseguró que lo mejor que le puede pasar a nuestra provincia es que el próximo presidente de los argentinos sea el actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Para concluir, destacó la presencia activa del gobierno local y el compromiso del gobernador Gustavo Sáenz, no solo con los salteños, sino también con la región del norte grande. “Tenemos un gobierno presente que está vivo y realmente con un gobernador que no descansa y que tiene un compromiso enorme no solamente con los salteños sino también con el norte grande”, concluyó.