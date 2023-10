Espert cargó contra Milei: “Es kirchnerismo de segunda generación”

El diputado liberal de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, afirmó que “Javier Milei es un kirchnerismo de segunda generación o vende humo” en el programa de TN “A dos voces”.

“Son propuestas que no ocurren en el planeta tierra. No son para humanos. No se dolariza sin dólares. Se cobran impuestos cuando las empresas contaminan y el Estado hace obras públicas”, agregó.

Acerca de las declaraciones de Macri sobre Milei, destacó: “Lo que dije es que imagináte que sos Boca y estás a punto de jugar la final con River y un compañero tuyo dice ‘si perdemos la final del domingo, el martes les cortamos el pasto’. Eso no. Porque sos bostero, vas a ganar la final”.

En la misma línea, agregó: “Hay que ser muy claros en Juntos por el Cambio. La Argentina está en una situación crítica. Faltan 18 días para la elección y hay que mostrar carácter”.

Las declaraciones más importantes de Espert

“Hay que mostrarle que somos algo muy definido. Hay que decirle a la sociedad que acá hay un camino que puede no ser el de las burbujas y del yate pero que es el que han seguido los países donde la gente vive bien”.

“Es el camino de la competencia de mercado, la apertura al comercio y el déficit bajo. Ese es el camino que propone Patricia Bullrich. Es el único camino razonable”.

“De un lado tenés el relato kirchnerista que te habla de Estado presente pero que te subió el dólar y la inflación. Massa creó 1.800.000 pobres más de los 500.000 que había creado Alberto Fernández. Eso nos lleva a Venezuela”.

“Del otro lado, Milei y La Libertad Avanza, tenés propuestas que no ocurren en el planeta tierra. No es para humanos. No se dolariza sin dólares. Se cobran impuestos cuando las empresas contaminan y el Estado hace obras públicas”.

“Es un kirchnerismo de segunda generación o vende humo”.

“El camino es mucho más aburrido que el champagne. La opción kirchnerista y La Libertad Avanza son lo mismo. Son humo”.

“No tienen dólares, le mienten a la gente. De dónde los sacan. Sería endeudar el país hasta la maceta”.

“Dije que había que cerrar el BCRA cuando había 50.000 millones de dólares. Es todo humo lo que dicen”.

“Ahora significaría mucha deuda. Hay que discutir los problemas reales de la gente. Las PyMes de la gente se funden si dolarizan ahora mismo”.

“En el 2019, los liberales volvimos a instalar las ideas en el debate presidencial. Hoy esas ideas están en Juntos por el Cambio”.

“De un lado, tenés al vende humo de Massa y del otro lado, a Milei que se le caga de risa a la gente. Cuando les dicen que van a cambiar y dicen que son anti casta, ¿qué reforma van a hacer si se juntan con Barrionuevo?”.