Ola de robo en B° Bancario, vecinos cansados piden presencia policial

Una vez más toca hablar de la inseguridad en Salta y los barrios donde la gente está cansada de que unos pocos les arrebatan lo que consiguen con esfuerzo de trabajo.

Hoy nos toca contar la historia de vecinos de B° Bancario, en la zona en la manzana de la escuela Cortázar. Un vecino de la calle Chasca intersección con Hornero, quien se mostró indignado e impotente.

Darío contó la situación. "Yo a las 7 de la mañana salí y me di con el auto roto, la cerradura abierta. Aparentemente me quisieron entrar a robar pero no pudieron porque los parlantes son grandes y no los pueden sacar si no abren el baúl, lo que no quita que en cualquier momento me voy a llevar la novedad".

El vecino citó dos hechos más en la intersección que tiene permanente tránsito por la escuela y porque la calle conduce a la calle Ex Combatientes de Malvinas donde pasan el colectivo troncal y transversal "Todo el tiempo acá roban, al vecino le abrieron el auto, le sacaron el estéreos y los parlantes. Robaron una batería, no hay presencia policial"

Recordó ante los micrófonos de que a la siesta y a la madrugada es tierra de nadie. "Tuve que presenciar un robo, una chica que la dejaron tirada por sacarle la cartera, el otro día robaron a media cuadra".