Acusan a una cadena de farmacias salteña de vender medicamentos vencidos

Durante las ultimas horas, en redes sociales empezaron a circular varias denuncias de empleados, empleadas y ex trabajadores y trabajadoras de una cadena de farmacias muy reconocida en Salta que tiene muchas sucursales en toda la Ciudad.

Según denunciaron a través de redes, “venden las leches vencidas que toman niños, y dan de vuelto medicamentos vencidos”.

Además subrayaron que los obligan a vender medicamentos psiquiátricos sin la receta. "En todos los valles te obligan a vender medicamentos que están por vencerse y escondían a las empleadas nuevas cuando caía el Ministerio de Trabajo y si tenías tiempo trabajando, cuando venía el ministerio, te decían q digas que hoy entraste”, siguió.

Pero eso no es todo: “había una persona específica en administración que se ocupaba de borrar con una máquina las fechas de cosas por vencerse o vencidas, más lo que es leches, perfumería y dermocosmética”, añadió otra denunciante.

Fueran varias las personas que denunciaron que tienen una máquina que sella fechas nuevas y también tienen máquinas que hacen papelitos con fechas. “Cuando terminan de cambiar todo lo bajan a depósito que son los encargados de distribuir la mercadería a todas las farmacias”, contaron.

También contaron que tienen un grupo de WhatsApp donde están la dueña, el dueño, los encargados y los empleados y allí obligan a vender lo que está por vencerse sí o sí. “Si no vendes u ofreces, te cagan a pedo literal y no servís para estar en el mostrador”, añadieron y dejaron capturas anónimas de estos pedidos:

Y como si esto fuera poco, expusieron que “lo del pago del sueldo el jefe te roba a 2 manos. Nunca pero nunca en los años que estuve cobré lo que decía mi recibo. Una vez me queje, pero el dueño me contestó que tenía las puertas abiertas a irme si no me gustaba. Juegan con la necesidad de la gente”.

“En el depósito los empleados que trabajan ahí son explotados. La dueña solo permite una cantidad mínima de empleados allí. Un depósito lleno de mercadería solo tiene 5 empleados a veces y te obligan a quedarte 2 o 3 horas después de tu hora de salida porque si no se enojan y te gritan. Obviamente no te reconocen las horas extras porque es tu trabajo terminar”, seguía el mensaje.

“Si te lesionas o te enfermas tenés prohibido faltar, te tratan de floja, que mentís, tenés prohibido llamar a la ART. Y si faltas te llaman hasta cansarte y te "castigan", por ejemplo, no tenés descanso, te mandan a un Valle donde te hagan la vida imposible, etcétera”, continúa el duro relato.

“Tienen un depósito escondido. Justo a la vuelta de Valle 12 de la central. Está justo a la vuelta, sobre Dean Funes frente la iglesia. Allí tienen troqueles de todos los medicamentos habidos y por haber para ellos completar recetar”, agregaron. Fueron los influencers Punky and Mimi los encargados de difundir esto.

Al realizar la consulta en Defensa del Consumidor, nuestro medio tomó conocimiento de denuncias contra Farmacia del Valle pero por un cobro diferenciado en el pago con tarjeta de crédito en una cuota, aplicando un recargo del 10% en la compra de medicamentos recetados con obra social. Además solo recibía contado efectivo en la compra de órdenes de consulta y el monto debía ser exacto.

Además se informó que se verificó que la farmacia carecía de libro de reclamos y no exhibía precios en los productos de perfumería. En la segunda inspección se corroboró la continuidad del cobro diferenciado, la falta de exhibición de precios en perfumería y cartelería indicatoria del libro de quejas.

Sin embargo, desde Defensa del Consumidor confirmaron que no existe una denuncia formal contra ninguna farmacia por venta de medicamentos vencidos y demás, por lo que no tomaron cartas en el asunto sobre este tema en particular.