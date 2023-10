Jesica Cirio lloró en vivo y acusó a Martín Insaurralde de traicionarla

Jesica Cirio volvió a hablar sobre el escándalo que se desató luego de conocerse el romance de Martín Insaurralde con Sofía Clerici. Esta vez, lo hizo en su programa de TV ante la contención de Georgina Barbarossa.

“Fue muy angustiante, me sentí defraudada y frustrada. Es una traición muy fuerte”, dijo la bailarina este domingo en La peña de Morfi (Telefe) al contar su reacción tras enterarse de la infidelidad de su ex con la modelo. “¿En qué fallé? ¿Por qué pasó todo esto?”, se cuestionó con lágrimas en los ojos mientras dialogaba con su compañera.

Jesica hizo énfasis en la sorpresa que se llevó por la relación de Insaurralde con Clerici. Sin embargo, recalcó que sospechaba de él desde noviembre del año pasado. “No tenía confirmaciones de nada, solo cosas que no me cerraban y no me hacían bien ni feliz”, aseguró.

También, explicó que se enteró el fin de semana pasado con la difusión de las fotos y el fogoso video de Martín en la cama con la modelo. Sobre esta infidelidad, señaló entre lágrimas: “Fue muy triste, muy duro. Sentí que fue una traición. Si una persona es capaz durante tantos años de hacerme creer que no era así, ya no sé qué pensar”.

“Sentí que todo lo que viví con él fue una mentira”, lanzó.

También se refirió a las sospechas que tenía del papá de su hija Chloe. Por eso, habló del cambio de personalidad que notó en él: “No es el mismo del que me enamoré”.

Antes de tomar la decisión de divorciarse, la modelo sentía incomodidades en la pareja. “Tuvimos varios conflictos de cualquier relación, cosas que no me gustaban tanto”, detalló.

Cuando Georgina le preguntó si se arrepentía de su matrimonio con Insaurralde, Cirio expresó: “Fue una relación feliz, en principio lo fui. Pero en los últimos momentos fue decayendo por no tener tiempo cada uno. Empecé a notar cosas que no me hacían bien, no me daba seguridad y decidí irme”.

“No es la vida que tenía conmigo”, dijo Jesica por los lujos que se dio el funcionario con Sofía Clerici. En cuanto a los gastos de su exesposo, expresó: “Yo hacía mi vida, y él la de él. Nunca vi una ilegalidad en nada. Yo me daba mis gustos, como lo hice siempre”. (con información de TN)