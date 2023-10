Una mujer y su hijo con discapacidad viven un infierno en manos de vecinos de B° Limache

Graciela Castilla es una vecina de B° Limache que busca justicia para ella y su hijo con discapacidad que desde 2013 son insultados, amenazados, hostigados por un grupo de vecinos que ya están denunciados desde hace años ante la justicia y ante el INADI.

Recientemente denunció ante Violencia de Género y hubo restricciones de acercamiento para los vecinos denunciados con nombres y apellido, pero desobedecieron.

"Desde 2013 para acá, primero empezó con una vecina, a la cual yo quería poner un alambre, porque se pasaban sus familiares y ponían algún líquido en el tanque de agua, a lo cual nunca la policía se fijó de qué se trataba. Me rompieron chapas, membranas y de esas personas hemos tenido amenazas de muertes, que yo iba a terminar en un baldío".

La mujer además contó que cuando su hijo tenía un negocio pequeño le exigían la recaudación. "Ellos querían a las 7 de la tarde retirar la recaudación de la venta de mi hijo. Les decía 'no vendí nada' y le decían que lo habían estado observando, tuvo que cerrar el negocio".

Señaló a otro vecino, ex Militar, como quien quiso obligarla a firmar la prestación de un servicio que nunca recibió su hijo de parte de una terapeuta. "Su hija tiene también una discapacidad y esa mujer es acompañante de su hija y pretendía que firmara un servicio que no recibió nunca su hijo, no la conozco y nunca cuidó a mi hijo". Desde entonces, el hombre habría empezado a hostigarla.

Asegura que el vecino antes mencionado, la ataca con grupo de jóvenes. "Dirige 5 grupos o bandas de 30 a 50 chicos, tienen entre 45 a 14 años. Me mandan agravios, persecución, acoso, le dicen a mi hijo discapacitado, porque él tiene dificultad para caminar por su parálisis cerebral".

Fiscalía e INADI sin respuestas

Ante Multivisión contó que realizó la denuncia ante INADI. "Denuncié en INADI me hicieron llenar formularios y denuncias, por el bullying que le hacen a mi hijo por como caminaba, ahora tiene cirugías y ya no tiene tanta dificultad, ellos lo conocieron cuando pisaba con tres dedos de sus pies y el brazo encogidos, se le burlan se le ríen "a pesar de esto no se hizo nada y asegura que el INADI no representa a su hijo.

Dijo que presentó la última denuncia el 21 de agosto y hasta hora espera respuestas de las autoridades. "No tengo respuestas, INADI no lo está representado a mi hijo por el Bullying".

Con respecto a la intervención de la Fiscalía aseguró que la última denuncia fue mal recibida. "Llevo la denuncia a fiscalía y me la devolvieron hecha un bollo y me dijo no haga mas denuncias. El Fiscal está haciendo abuso de poder como lo hace la comisaría 106. Cuando llamo al 911 no vienen de la 106, vienen de Santa Ana o San Carlos".

Pide justicia, ya que cada ataque que recibe de estos violentos repercuten en su salud, como así el haberla encerrado atándole la puerta, tirando aceite también en el ingreso a su vivienda. "Lo siguieron hasta la fisioterapia", dijo.

Agradeció que hoy por hoy tras la denuncia a Violencia de Género hubo restricciones de acercamiento que si bien no se están cumpliendo se han tomado acciones.