“Quien asuma la presidencia, que no tenga una visión centralista”, dijo Sáenz al votar

A las 10:00 en punto de este domingo el gobernador Gustavo Sáenz llegó al ex Colegio Nacional para emitir su voto, donde aseveró que estos comicios trascienden por su importancia en estos 40 años de democracia, confiando en que quien asuma la presidencia de la Nación una vez electo el candidato, practique el federalismo en pos del desarrollo de todo el país.

En la comunicación que mantuvo con el móvil de InformateSalta, el mandatario salteño expresó: “Es una jornada muy especial, con muchas ganas de venir y cumplir con el deber cívico, espero que lo hagan todos los salteños, es una de las elecciones más importante de estos 40 años de democracia”, comentó

Sobre su análisis del tablero electoral, Sáenz dijo que cambiaron muchas cosas desde las PASO en agosto hasta esta fecha. “Cambiaron los resultados, el mensaje del pueblo, la gente está enojada y tiene sus razones, muchas, pero la democracia se cura con más democracia”, objetó.

En un momento fue consultado por declaraciones realizadas a nivel nacional, respecto a que en Salta “se durmió la siesta” en cuanto al acompañamiento en la contienda presidencial. “Yo no duermo la siesta, es una forma de decir, pero parece que en Tigre también se durmieron”, mencionó el gobernador.

Sobre qué espera del futuro del país y de lo que pueda venir respecto a la figura que sea electa para conducir a la Nación, dijo: “Yo espero que, quien asuma la presidencia, sea una persona con una visión federal y no centralista, que no piense en los intereses del centro, sino que mire al interior profundo, que no haya dos países”.

“Seguramente pueda haber ballotage, a quien el toque ganar, que tenga responsabilidad y templanza al momento de decidir”

Tras emitir su voto y depositarlo en la urna, Sáenz continuó su comunicación con nuestro medio agregando: "Hay un mensaje importante de la gente a quienes estamos en la política, que es cambiar muchas cosas, reconocer que nos esquivamos, cosas que no se deben seguir haciendo y otras hay que hacerlas”.