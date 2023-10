Bullrich: "Estoy contenta con lo que hemos hecho"

La candidata de Juntos por el Cambio votó en La Rural y aseguró que su objetivo es estar en balotaje y ganar la elección.

"Es una sensación muy impresionante, representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta, hay que esperar el resultado pero estoy contenta con lo que hemos hecho", remarcó al tiempo que alertó de robo de boletas en varios distritos.

La candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio contó que recibió muchas comunicaciones en el transcurso de la mañana, entre ellos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta. Bullrich indicó que tras votar iría a su casa a almorzar milanesas junto a sus hijos y nietos para luego, más tarde, asistir al búnker a esperar por los resultados. Es una sensación muy impresionante ser la candidata de JxC. Estoy contenta con lo que hemos hecho”, aseguró. “Me siento bien. Me imagino festejando”, reflexionó.

Consultada por los dichos de Cristina Kirchner, quien planteó que el presidente Alberto Fernández no la escuchó y que fue el encargado de definir las políticas de gobierno, expresó: "Si siendo vicepresidenta no fue escuchada, me parece que es una excusa".