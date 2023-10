Chalanas y peces arrastrados por una crecida inesperada en Río Bermejo

El lunes pasado, se produjo la crecida del río Bermejo de manera inesperada provocando el asombro de los lugareños.

Esta situación fue imprevista para los chalaneros, pertenecientes a la frontera entre Aguas Blancas y la ciudad de Bermejo en Bolivia, que vieron deslizarse maderas y sus medios de transporte, poco convencionales, por el rio. “Los pilló desprevenidos a todos”, comentó una trabajadora de frontera a Salta/12, remarcando que días anteriores el bajo nivel del agua le permitía a la gente cruzar caminando porque apenas les llegaba a las rodillas.

Si bien los trabajadores locales manifestaron que la crecida no fue devastadora como tiempos atrás, cuando se perdieron incluso vidas, advirtieron que no fueron prevenidos por un sistema de alerta formal ya que horas antes al evento hubo un alerta en la zona de frontera del Bermejo entre Argentina y Bolivia, lo cual no fue comunicado a las personas.

Durante el miércoles, a las 23 horas, llegó la información sobre la corrida de agua por el cauce que se encuentra en la alta cuenca del Pilcomayo, el cual estaba reseco por la falta de agua alegrando a los habitantes del departamento paraguayo de Pedro Pablo Peña.

La Misión La Paz y pozo Hondo vieron, con la misma emoción, pasar el cuso del agua.