Fue a votar sobre la hora a una escuela del interior y se dio con que alguien ya lo había hecho en su lugar

Un vecino de la localidad de La Silleta, todavía espera respuestas de las autoridades de la mesa N° 4261, que lo hicieron firmar la planilla de los votantes al lado de otra persona que ya había votado por él.

Fue el domingo a la tarde en la mesa habilitada en la parroquia del pueblo, porque supuestamente no había lugar en el colegio Gesta Güemesiana. Se trata de Alberto Nina, quien se sorprendió cuando descubrió que alguien había firmado en su lugar y figuraba su voto como ya emitido.

Las mismas autoridades de mesa reconocieron el "error" y lo hicieron votar a Nina, y también lo dejaron firmar al lado de la otra firma, como aclaratoria de que pudo votar, aunque anteriormente otra persona ya la había hecho en su lugar.

Este vecino, muy indignado, pidió el troquel para justificar su voto, a pesar de su pedido, le dijeron descaradamente que al troquel suyo se lo mandarían a su casa.

"Yo llegué sobre el cierre, a las seis de la tarde. Me mandaron a la mesa que habían habilitado en la iglesia. Entonces me di con esta desagradable sorpresa. Al pedir explicaciones me dijeron que la persona de arriba que figuraba en la planilla de votaciones se había confundido. Me sugirieron que vote y que firme a un costado. Mientras tanto, mandaron a la policía a buscar a la otra persona. No sé adónde pero lo hicieron. En medio de estas irregularidades, voté, me hicieron firmar al lado de la firma de la otra persona y cuando solicité el troquel me dijeron que no podían porque se lo habían dado a la otra persona", contó Alberto Nina.

Las irregularidades no terminan ahí. En el lugar donde debía haber una firma habían dos, el troquel donde a pesar de figurar el documento nacional de identidad de una persona se lo dieron a otro. Pero los detalles continúan, en la lista que logró obtener la mujer de Alberto Nina, el resto de las firmas son muy similares.

"Años antes mi marido no votaba por una cuestión de residencia. Luego de asentar nuestro nuevo domicilio, pudo votar en La Silleta en estas generales. En las PASO no votó. Creo que consideraron que esta vez tampoco iría. Nos contaron los vecinos que esto es habitual que suceda en La Silleta, vota gente fallecida o vota gente que no es la que figura en las planillas. Menos mal que mi marido estaba bastante informado y reclamó su derecho a votar. Entonces lo hicieron votar, pero nunca le dieron el troquel", contó Belén, esposa de Alberto Nina.

Tras las irregularidades del domingo a la tarde. Este martes luego de las publicaciones en redes y entrevistas de Alberto y su esposa en el canal 10 de Norte Visión, les informaron que apareció el troquel y que estaría en el Colegio Gesta Güemesiana de La Silleta.

Mucho más irregular de lo que se pensaba. El vecino está dispuesto a hacer la denuncia en la Justicia, porque duda de las autoridades de esa mesa, de la manera que se hace votar a la gente y como justifican lo injustificable.

¿Cómo debería ser la rutina para votar? Cuando un votante llega a la mesa, entrega su DNI al presidente. El presidente de mesa busca el nombre del votante en las carillas donde figuran las personas que votan en esa mesa. Una vez ubicado, se le entrega un sobre firmado y el ciudadano ingresa en el cuarto oscuro para elegir la boleta con los candidatos a los que quería votar y la coloca en el sobre que le había sido entregado. Cuando sale, el ciudadano inserta el sobre en la urna.

Entonces, el presidente pone su firma y la aclaración de la misma en el troquel, tras lo cual el votante también debe firmarlo.

El presidente de mesa corta ese comprobante y se lo entrega al ciudadano. Este procedimiento no ocurrió con Alberto Nina. /El Tribuno Salta