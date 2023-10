Las sociedades rurales y transportistas amenazan con hacer paro por la escasez de combustible

La falta de combustible a nivel país no cesa y la provincia no es la excepción ya que desde el jueves pasado la falta de gasoil es notoria con las largas filas de autos en las estaciones de servicio en búsqueda de la ansiada carga. Ahora las actividades productivas manifestaron su preocupación porque no tienen insumos para trabajar como es el caso de las organizaciones rurales que están convocando a un protesta por las redes sociales.

Las sociedades rurales en general y la asociaciones de productores no pueden trabajar en momentos de siembras de soja y maíz, mientras que los transportistas advierten sobre la paralización de la economía, una situación que está afectando la actividad agropecuaria en épocas de siembra.

En 11 TV Joaquín Elizalde, de la Sociedad Rural de Salta, explicó que se trata de un insumo fundamental que afecta a la producción, "para todo lo que es producción lo estamos sobrellevando, hay un par de factores primero el consumo mayorista, el precio es un 15% a 20% más caro que se paga en surtidor a diferencia que otro insumo que compras por mayor es más barato., el caso de gasoil es más caro”.

Por otro lado dijo: “Otro factor es que hoy en Salta estamos en un tiempo bastante tranquilo en cuanto a producción, se está cosechando cultivo de algo de invierno y todavía no se siembra el verano. En cuanto a transportes si está empezando a afectar de insumos, de asciendas y se nos puede complicar la provisión de insumos o carnes si es que no se soluciona hasta el fin de semana”.