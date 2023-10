Por faltante de combustible, en Tartagal suspendieron el servicio de transporte

El faltante de combustible afectó a todo el país y en Salta perjudicó aún más al interior ya que desde el viernes no se encuentra nafta. El 11TV dialogó con una corresponsal de Video Tar, Mabel Carrizo que contó cómo está la situación en los departamentos del norte provincial y explicó que los colectivos no están circulando.

“Esta situación agrava muchísimo, ya que los agentes sanitarios no pueden salir porque no tienen combustible, los colectivos no están circulando en la ciudad de Tartagal desde el sábado tampoco se encuentra Remises disponibles”.

“Acá el fin de semana desde el viernes no se conseguía combustible, tenías que recorrer las 5 estaciones que hay en el departamento para poder conseguir, en cuanto a Mosconi tiene una sola estación de servicio al igual que Aguaray, Salvador Mazza, Cormillo y después desde Embarcación hasta Cornejo no tiene una estación de servicio por la ruta 34 que es la única ruta que nos une con el resto de la provincia de Salta”.