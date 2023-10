¿Dónde está? Mónica Bonilla desapareció de Moldes hace casi un mes

Una mujer de 48 años, que reparte su vida entre la localidad salteña de Coronel Moldes y la bonaerense de José León Suárez, está desaparecida desde hace más de 20 días y su familia está desesperada. A pesar del tiempo transcurrido, sus alegados denuncian que la búsqueda no se inició porque ninguna dependencia policial quiere tomar la denuncia correspondiente.

La familia Bonilla sigue desconcertada por la desaparición de Mónica (48), que hasta el momento no hay novedades de su paradero. Lo que llama la atención es que desde hace 24 días, desde el 6 de octubre pasado, nada se supo de la mujer, incluso no ingresó a su perfil de facebook ni a sus cuentas bancarias, de las que no hay ningún movimiento.

"Ella era de perderse por algunos días, pero nunca tanto tiempo, y que ni siquiera tenga contacto con sus hijos, eso nos llama poderosamente la atención", dijo una de sus hermanas.

Mónica tiene 7 hijos, 4 de ellos en Bs. As., en José León Suarez, partido de San Martín, y además su madre está en silla de rueda por enfermedades propias de la edad, a lo que ella nunca descuidaba, mandando efectivo para su cuidado y el de un hijo menor en la localidad salteña de Coronel Moldes.

Lo que desconcertó a la familia, además, es que la suegra de la víctima les mandó varios audios dónde les exigía que "no comprometan a su hijo en la desaparición de Mónica, que ella se encuentra con él en Mar del Plata, y que no quiere saber nada con su familia".

Para los familiares esto fue un claro mensaje de encubrimiento, lo que ahora genera sospechas de que pudo haber pasado lo peor ya que el periodista que dio el informe para Crónica TV desde Salta, aseguró que la pareja es cartonero y tiene antecedentes de violencia.

A todo esto en la comisaría de José León Suarez no quisieron tomar la denuncia por desaparición de persona, ya que la última vez que la mujer fue vista ocurrió en otro distrito, en Olimpo, por lo que hoy sólo la buscan en las redes sociales y por los medios de comunicación.