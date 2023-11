Gravísimo: Manejaba con 6gr de alcohol en sangre, equivalente a 3 damajuanas de vino

Durante el fin de semana se conoció el caso de una joven que manejaba completamente alcoholizada por la Ruta Nacional 51, en inmediaciones del Dique Las Lomitas y Campo Quijano, tras realizar el test de alcoholemia arrojó 6g/l, una cifra exorbitante y que equivale a 3 damajuanas de cinco litros de vino.

Según publicó El Tribuno, esta condición una persona está prácticamente en coma alcohólico y esto fue lo que evidenciaron los policías, cuando se acercaron a la camioneta y notaron que la joven apenas podía mantenerse sentada.

La mujer deberá pagar una multa al igual que el dueño del vehículo. La sanción económica ronda el millón y medio de pesos y apenas abone se le devolverá el carné de conducir, y si lo hace de la misma manera el dueño del vehículo, todo vuelve a la normalidad. Pero la ley de tolerancia cero que rige en Salta, dista de una simple multa. También señala que se aplique el delito contra la seguridad vial.

El millón y medio de pesos de multa, aunque es significativa, no puede ser la única sanción. El riesgo que esta conducta representó para la vida de otros vecinos, debería llevar consigo la revocación inmediata de su carné de conducir y una causa penal para garantizar que no vuelva a poner en peligro a la sociedad. Sin embargo eso no sucederá.

La camioneta sigue estacionada en el predio de la Municipalidad de Quijano. Vale recordar que esta comuna no tiene convenio con Seguridad Vial de la Provincia por lo tanto el simple pago de una multa, algo que aseguraron es de suma peligrosidad ante el caso puntual.