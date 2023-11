Picante cruce entre Moria Casán y Fátima Florez: "Cobrás por todos lados"

Las increíbles imitaciones de Fátima Florez hacen descostillar de risa a todo el ’Bailando’. En las últimas horas, la humorista imitó a Charlotte Caniggia y la hizo a la perfección. Se llevó varios aplausos y halagos de Marcelo Tinelli y de todo el jurado, menos de Moria Casán, con quien tuvo un tenso cruce.

Sucede que desde hace mucho a Moria no le gusta cómo la imita Fátima Florez, a tal punto de que registró su nombre como marca para que cada vez que la actriz quiera imitarla, deba pagarle una suma de dinero. "No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los 80. Si hay un uso de mi nombre en un espectáculo, quiero un billetito", fue la letal frase de La One.

Al imitar a Charlotte, Marcelo Tinelli le preguntó a Fátima por la filosa frase de Juanita Viale para la hija de Mariana Nannis: "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?".

Ahí nomás, Moria saltó: "Perdón, Marcelo, es una frase mía. La re contra plagió. Qué barbaridad. ¡Estoy enojada porque me plagió Juana Viale! Cuidado, Juana, te voy a cobrar derechos de autor".

"Bueno pero ya cobrás por todos lados, Moria, dejate de joder", fue la picantísima respuesta de Fátima, con la voz de Charlotte. "Necesito cobrar, hay que pagar expensas, amor. Dejate de joder vos", disparó Casán.

"Yo no jodo. Yo laburo", expresó Fátima Florez y Moria la cruzó con su lengua karateka: "¿Y yo qué hago acá? Estoy juzgándote a vos, mi amor. Esto es un laburo. ¿Sabés lo que es juzgarte a vos?". /Pronto