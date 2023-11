Delincuentes dejaron al dueño de un lavadero en la calle y con una deuda millonaria

Carlos Gamboa, como tantos argentinos que tuvieron que reinventarse para salir adelante, monto un lavadero de autos en Rosario de Lerma con mucho esfuerzo, pero la delincuencia no lo dejó crecer, ya que en lo que va del 2023 sufrió dos veces el robo del mismo e indispensable herramienta para su negocio, una aspiradora valuada en $420 mil.

El lavadero se encuentra sobre Avenida Cecilio Rodríguez de Rosario de Lerma y el daño causado, porque además en esta ocasión se llevaron otras cosas, es realmente millonario.

Carlos contó que hacía 15 días había comprado la aspiradora marca Gamma, tras sufrir el robo de la misma anteriormente. Cree que el único camino es cerrar.

Aseguró que el hecho sucedió por la noche y que la policía no hizo nada por dar con los delincuentes “fue anoche, los vecinos me avisaron, y cuando llegue ya era tarde. Le pedí a la policía salir a buscar a los ladrones, pero no hubo forma. Fueron dos ladrones, dicen los testigos. Hay cámaras de seguridad para rastrear a los sujetos, pero la policía no hace nada. Ni siquiera salieron a buscar a los ladrones cuando llegaron a mi lavadero” publicó Valle de Lerma Hoy.