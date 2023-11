Assenatto: "El punto de partida es con Sergio Massa y no retrocediendo muchos años"

Este jueves por la tarde se llevó a cabo un evento por parte de la agrupación Libres del Sur a favor de la candidatura a presidente de Sergio Massa de cara al ballotage que se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre. En el acto se hizo presente e el dirigente Matías Assenatto quien hablo en los micrófonos de InformateSalta brindando su apoyo al Ministro de Economía.

“No nos tenemos que guiar por las encuestas porque las encuestas son una imagen del momento, este evento lo hacemos porque nosotros levantamos la bandera de la democracia, que quiere un país como con vos, que reconocemos que las cosas no son perfectas como la educación o la salud pero intentamos llevar el mensaje que el punto de partida es con un Sergio Massa y no retrocediendo mucho años”.

Habló de las necesidades que tiene la gente hoy en día: “La gente quiere vivir tranquila y ser feliz, el camino que tenemos que llevar nosotros es que lleguen al estado llegue alguien con una vocación de poder y una vocación de servicio, nosotros le podemos dar a la gente la tranquilidad que Sergio Massa tiene esas cualidades y que le vamos a tirar el saco cuando quiera desviarse un poco para decirle que ese no es el camino de la Argentina”.

Por ultimo dijo que: “La sociedad empezó a escuchar las propuestas que propone Javier Milei, la primera etapa empezamos a escuchar gritar muy enojado con la política, el tiempo paso y la gente escucho las propuestas que proponía y eso la Argentina no quiere. No quieren un país con libre portación de armas, no quieren una provincia que no reciba coparticipación, el libre tráfico de órganos, Salta es otro realidad y el salteño le dijo a Javier Milei que quiere la educación pública, la salud pública y por eso el apoyó a Sergio Massa".