Alcohol al volante: "Se creen inmortales, tenemos una incultura de las normativas"

Tema de preocupación en estos momentos es la peligrosidad de alcohol al volante, con los hechos protagonizados por salteños ebrios en perjuicio de ellos mismos, de terceros e incluso del espacio público. Es el caso de avenida Paraguay, ocurrido horas atrás, donde un imprudente se llevó puesta a una pareja quien pelea por su vida mientras yacen en terapia del hospital San Bernardo.

¿Qué está pasando? ¿Por qué hay borrachos manejando sin importarle las consecuencias? Al respecto InformateSalta se comunicó con el periodista Rodrigo Sauma, del Observatorio de Seguridad Vial "Salvemos Vidas" quien apuntó a la inconciencia latente en estos irresponsables que conducen ebrios, pero también al “cambio de chip" en la sociedad que consideró imperioso.

“Lo que vemos es que tenemos una incultura en cuanto a la responsabilidad de las normativas; debemos hacer un cambio de chip, un cambio cultural sabiendo de la peligrosidad de conducir un vehículo” bajo los efectos del alcohol, pese a que en Salta hay normativas como la tolerancia cero al conducir, como bien recordó primeramente.

“Aquí hay una falta de responsabilidad de los conductores a la normativa, quien conduce sabe que tiene una infracción grave y no les importa, no hay un grado de responsabilidad, se creen inmortales y luego pasan estas cosas porque ‘a mí no me puede pasar’, ¡todo lo contrario!”, sentenció.

“Hay un exceso de confianza, una falta de empatía, de responsabilidad quien maneja sabiendo que ha bebido”

Es por esto que Sauma llamó a tomar esa responsabilidad que hoy parece carente entre los salteños, de la mano de políticas en seguridad vial, mayores controles y con todos los organismos trabajando en conjunto. En este punto llamó la atención a la órbita capitalina cuestionando.

“Habría que preguntar cómo vienen trabajando con el sistema de scoring, con el proyecto en el Concejo para que se incorpore, porque hay quienes tienen una o dos actas de infracción bajo el consumo de alcohol, pagan y la multa no sirve; habría que empezar a quitar las licencias de conducir”, concluyó.