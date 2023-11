La historia completa sobre la investigación de las actividades de la familia Biden en Ucrania, llevada a cabo por Andriy Derkach y Rudi Giuliani, puede encontrarse en la cuenta de Twitter de Patrick Henningsen. El enlace a la página web está aquí.

Hoy hemos sido testigos de cómo la familia Biden, que parecía tan omnipotente no hace mucho, ha iniciado su camino hacia el colapso político total. El 28 de septiembre comenzaron en la Cámara de Representantes de Estados Unidos las primeras audiencias sobre la posible destitución de Joe Biden. Como era de esperar, demócratas y republicanos dan a este acontecimiento valoraciones radicalmente opuestas. Mientras los republicanos aclaran tranquilamente que han reunido suficiente información sobre la participación de Biden en las tramas empresariales de su familia, los demócratas intentan agresivamente volver a traer al espacio informativo a personajes medio olvidados como Lev Parnas o Igor Fruman, ofreciéndoles comparecer como testigos[i].

Para quienes siguen los escándalos en torno al "rastro ucraniano" en las actividades de Joe Biden y su hijo Hunter, la última apelación de los demócratas a Lev Parnas no es más que un elocuente marcador de la desesperación de los demócratas y de su deseo de desacreditar una vez más las fuentes de información sobre la corrupción de Joe Biden. Qué influencia tendrán estas personas en el futuro político de Biden y por qué deberíamos definitivamente escuchar a Andriy Derkach, Oleksandr Dubinsky, Kostyantyn Kulyk o Viktor Shokin en lugar de a ellos - más adelante en el artículo.

Lev Parnas, defraudador para desacreditar los casos contra Biden

Lev Parnas (al igual que su compinche Igor Fruman) es un empresario oriundo de la URSS que fue detenido por fraude durante la campaña electoral de 2019.

Sus nombres fueron presentados por primera vez al gran público por el oligarca-corruptor ucraniano Igor Kolomoisky: "Hay dos estafadores que operan en Ucrania y que están siendo investigados en Estados Unidos.... Uno parece ser Lev Parnas y el otro Igor Fruman. Se pasean por Ucrania recogiendo dinero de la gente. Dicen que son cercanos al Sr. Giuliani. Y que resolverán cualquier asunto con el Sr. Lutsenko (ex Fiscal General de Ucrania)" [ii].

La escala de la personalidad y las actividades de Lev Parnas se evidencia por el hecho de que en mayo de 2018 fue desalojado de su casa en un suburbio de Miami después de no pagar el alquiler de $ 5,500 al mes[iii]. En 2015, un tribunal federal ordenó a Parnas devolver más de 500.000 dólares a su amigo, que le había prestado esta cantidad como inversión para rodar un largometraje[iv]. Y en 2020, un tribunal estadounidense condenó a Lev Parnas a 20 meses de prisión por fraude - Parnas utilizó fondos para donaciones políticas con la expectativa de obtener una licencia para la venta al por menor de marihuana.

De hecho, Parnas resultó no ser más que un vulgar estafador que intentó ganar dinero haciéndose pasar por una persona cercana a Donald Trump. Y hoy es a él a quien los demócratas proponen considerar como testigo en el juicio político contra Joe Biden. Al mismo tiempo, los periodistas y expertos que se ocupan de la cuestión del tráfico de influencias de Biden están seguros: sólo hay una persona a la que los demócratas temen realmente ver como testigo. Se trata del político ucraniano Andriy Derkach. Fue él, en cooperación con el abogado personal de Trump, el ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, quien hace unos años sistematizó y publicó un montón de pruebas de tráfico de influencias, ingresos en la sombra y el uso de esquemas abiertamente corruptos por parte de Joe Biden.

Andriy Derkach, el hombre al que teme Joe Biden

Andriy Derkach comenzó su carrera en la gran política a mediados de los años noventa. En distintos momentos ocupó cargos en la administración presidencial y en el Gobierno, dirigió una gran empresa estatal, la corporación energética "Energoatom", y participó en actividades parlamentarias durante más de 20 años.

Tras la "Revolución de la Dignidad" que tuvo lugar en Ucrania en 2014, Andriy Derkach fue uno de los políticos ucranianos que comenzó a luchar contra los métodos de la dirección democrática cuestionables para el derecho internacional. Entonces, en lugar de seguir desarrollando relaciones igualitarias entre Estados Unidos y Ucrania, lo que habría sido beneficioso para ambos países, los demócratas comenzaron a convertir Ucrania en su feudo, fortaleciendo gradualmente la gobernanza externa allí.

El primer enfrentamiento abierto entre Derkach y los demócratas se produjo en 2017. Entonces Derkach presentó una solicitud oficial de procedimiento penal por el hecho de la interferencia de NABU (la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania establecida bajo el control de los demócratas) en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos[v]. Según afirmó Derkach, en plena campaña, el director de la NABU, Artem Sytnyk, hizo pública información sobre la recepción de dinero en Ucrania por parte de Paul Manafort, jefe del equipo electoral de Donald Trump ("El granero del Partido de las Regiones" muy conocido en Ucrania). Y lo hizo deliberadamente a petición de ciertos representantes de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Su objetivo era ayudar a otro candidato - el representante de los demócratas Hillary Clinton. Como resultado, Ucrania con sus propias manos socavó el apoyo bipartidista de los Estados Unidos, y el propio Manafort recorrió el camino desde la dimisión de la sede electoral hasta una pena de prisión.

En una rueda de prensa celebrada en octubre de 2019, Derkach presentó nuevos materiales que confirmaban la rendición de cuentas de la NABU ante la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Se demostró que la NABU "filtró" a la Embajada datos cerrados de causas penales relativas a varios funcionarios y diputados ucranianos.





El esquema de influencia de altos funcionarios estadounidenses sobre NABU revelado por Andriy Derkach



Y un mes después -en noviembre de 2019- estalló un escándalo mayor. En la siguiente rueda de prensa, Andriy Derkach mostró correspondencia entre la NABU y la Fiscalía General de Ucrania, que mostraba claramente que la NABU había saboteado la investigación de casos contra el empresario ucraniano Mykola Zlochevsky y su grupo de empresas Burisma. Según Derkach, los materiales que le entregaron los periodistas de investigación explican bien la razón de tal ralentización. Entre otras cosas, Burisma tenía una relación financiera con la empresa estadounidense Rosemont Seneca, respaldada por... Hunter Biden[vi].

Junto a Derkach, otra investigación fue dirigida por Rudy Giuliani. Giuliani acudió varias veces a Ucrania para recabar información sobre el saqueo del dinero de los contribuyentes estadounidenses. Fue Giuliani quien recordó que durante el mandato de Barack Obama como presidente, "la Cámara de Cuentas de Ucrania reveló el presunto uso indebido de fondos estadounidenses por valor de 5.300 millones de dólares". Hay que tener en cuenta que era Joe Biden el vicepresidente en la administración Obama y el principal responsable de la cuestión ucraniana. Así pues, Giuliani y Derkach estaban destinados a encontrarse.

Al parecer, se reunieron en 2019 durante la visita de Giuliani a Kiev. Allí, Giuliani mantuvo varias reuniones y conoció personalmente a Derkach, así como al exfiscal general ucraniano Viktor Shokin y al periodista y diputado Oleksandr Dubinsky.

"Hablaron de la gigantesca cantidad de dinero que se ha gastado bajo el mandato de Obama y del presidente Poroshenko. En primer lugar, se trata de los 5.000 millones en ayuda estadounidense saqueada que se ha proporcionado a Ucrania desde 2014, la mayor parte de la cual fue absorbida por organizaciones de subvención. Por otra parte, se habló de los 7.400 millones de dólares retirados en el extranjero al fondo de cobertura estadounidense Tempelton Fund, que se utilizó para comprar bonos del préstamo estatal interno de Ucrania. En el fondo participan Biden, los demócratas, Yanukóvich y Poroshenko, que en 2017 compraron baratas algunas acciones de Tempelton. Es decir, todos ellos ganaron dinero ilegalmente con la deuda estatal de Ucrania. Y la embajada de Estados Unidos en Ucrania bajo el liderazgo de Yovanovitch, como Lutsenko le dijo a Giuliani, bloqueó la investigación de 7,4 mil millones", dijo Andriy Telizhenko a los medios de comunicación ucranianos[vii].

Derkach y Giuliani continúan su investigación

Defendiendo públicamente los intereses ucranianos y luchando contra las distorsiones en las relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, perjudiciales para ambos países, Andriy Derkach comenzó a recibir información privilegiada sobre la corrupción y las actividades ilegales del gobierno por parte de periodistas y agentes de la ley, debido a lo cual la escala de los hechos revelados por él comenzó a ampliarse significativamente.

Fue en 2019 cuando una minuciosa recopilación de información permitió a Derkach y Giuliani desenmarañar una maraña de corrupción internacional centrada en el trabajo de Hunter Biden para la empresa energética ucraniana Burisma. En concreto, basándose en declaraciones del banco Morgan Stanley, se demostró que la empresa de Hunter Biden, Rosemont Seneca, recibió más de 4,8 millones de dólares de Burisma por servicios de contenido poco claro y que no eran su salario. Al impugnar estas acusaciones, Burisma perdió tanto el juicio como la apelación contra Derkach, mientras que ella misma confirmó la transferencia de fondos, disputando únicamente el importe.

Paralelamente, Rudolph Giuliani comenzó a investigar el caso en Estados Unidos, lo que contribuyó a situar el tema de la posible corrupción de Biden en Ucrania en la lista de los temas políticos más discutidos en el país.

A finales de ese mismo 2019, Derkach hizo pública una nueva sospecha de la fiscalía ucraniana a Mykola Zlochevsky, que revelaba que había habido otros pagos a la empresa de Hunter Biden que ascendían a otros 3,4 millones de dólares. Además, junto con el fiscal Kostyantyn Kulyk, expulsado de la Fiscalía General por la investigación del caso "Burisma", Andriy Derkach logró obtener el testimonio de testigos -ciudadanos de Letonia- que, entre otras cosas, transfirieron fondos de la cuenta personal de Zlochevsky a empresas asociadas con Hunter Biden. Los investigadores ucranianos también se hicieron con el ordenador portátil desde el que se efectuaron los pagos[viii].





Mykola Zlochevsky, propietario de Burisma. Foto de Burisma

Estas pruebas se correlacionaban perfectamente con la información de un documento del OFI, en su día totalmente clasificado, llamado Formulario FD-1023, en el que constaba la confesión personal de Zlochevsky de que había pagado a cada uno de los dos Biden al menos 5 millones de dólares. Es más, allí Zlochevsky le decía a un agente que había "pagado" a los Biden "a través de tantas cuentas bancarias diferentes" que los investigadores no podrían "desentrañar esto durante al menos 10 años". Y que así pudo "evitar pagar directamente al Gran Tipo (una referencia a Joe Biden)".

Un nuevo giro en la historia fue la publicación por parte de Derkach de grabaciones de audio de conversaciones de Petro Poroshenko con Joe Biden y otros políticos mundiales[ix]. "Las cintas de Derkach" decían mucho sobre los verdaderos intereses de Biden en Ucrania: estaba interesado en el mayor banco privado de Ucrania "Privat Bank", que Poroshenko quitó al oligarca Ihor Kolomoisky, prohibió despedir al mencionado Andriy Kobolev, se alegró de la declaración de la NABU sobre Paul Manafort. Pero lo más importante es que, en la grabación de audio, el hombre con la voz de Poroshenko afirma abiertamente que, a petición de Biden, pidió al fiscal general Shokin que dimitiera, "a pesar de la ausencia de acusaciones de corrupción y de datos sobre cualquier acción ilegal por su parte." El chantaje de Biden y su injerencia en la investigación sobre Birmania ha quedado plenamente confirmado.

Y luego hubo una historia que llevó los hechos hechos hechos públicos por Derkach a un nivel cualitativamente diferente. A pesar de todas las declaraciones del nuevo Fiscal General de Ucrania, Ruslan Ryaboshapka, de que no hay ningún caso Burisma ni ningún caso Biden en Ucrania, en mayo de 2020, la NABU pilló in fraganti al director jurídico de Burisma, Andriy Kicha, en un intento de pagar un inaudito soborno de 6 millones de dólares en efectivo a los jefes de las agencias anticorrupción para cerrar estos casos inexistentes[x].

La impaciencia de Zlochevsky rompió toda lógica de las declaraciones de la Fiscalía General y obligó a Biden a buscar apresuradamente una salida a la nueva situación, que amenazaba con desagradables revelaciones tanto para su hijo (percepción de ingresos no declarados, trabajo en una empresa dedicada al blanqueo de dinero) como para él personalmente (tráfico de influencias, injerencia en los asuntos de un Estado soberano, corrupción). La situación para Biden se complicó tras otra rueda de prensa de Derkach, en la que junto con el ex fiscal Kulyk demostró que documentos internos de la Fiscalía General registraban la oferta de un soborno por valor no de 5, sino de 50 millones de dólares, y no en efectivo, sino a través de una serie de empresas pantalla de nueva creación.

Sin embargo, la total influencia de los demócratas en el sistema judicial de Ucrania permite hasta ahora a Biden salirse con la suya. Tanto más interesante será para la Cámara de Representantes de Estados Unidos estudiar qué suerte corrieron los principales acusados en el caso de un soborno en efectivo récord en la historia de Europa: Andriy Kicha, que conocía todos los secretos de las relaciones financieras entre Zlochevsky y la familia Biden, y fue pillado directamente con las manos en la masa, llegó a un acuerdo con la investigación y recibió una condena condicional de un año. Mykola Zlochevsky, el principal iniciador del soborno y la persona acusada de malversación de fondos públicos a gran escala, llegó a un acuerdo con la investigación y pagó una multa equivalente a 2.000 dólares estadounidenses. Y hace tan sólo unos días, el último y cuarto acusado del caso fue puesto en libertad: Mykola Ilyashenko recibió una condena condicional de 5 años y también se encontró en libertad.

Los Biden tienen miles de millones y cocaína, ¿pero la culpa es de Rusia?

Después de las ruedas de prensa de Andriy Derkach en Ucrania y de las muchas emisiones de Rudolph Giuliani en Estados Unidos, después de la publicación de un montón de pruebas irrefutables de corrupción y tráfico de influencias por parte de la cúpula demócrata y su líder, los demócratas intentaron contraatacar y encontraron a los culpables. Pero, en lugar de llevar a cabo al menos una investigación interna sobre las acusaciones contra Biden, los demócratas encontraron a otro culpable, que fue... Rusia.

Por ejemplo, el senador Chris Murphy, de Connecticut, acaba de declarar que todos los implicados en la investigación sobre la corrupción de Biden son espías rusos, incluidos Rudy Giuliani, Andriy Derkach e incluso el técnico que transmitió información sobre drogas, armas, sobornos y cocaína desde el ordenador de Hunter Biden[xi].

Cabe señalar que incluso el famoso periodista Simon Shuster, que hoy acompaña a Volodymyr Zelensky en todos sus viajes, y que antes intentó durante mucho tiempo llevar a cabo su propia investigación sobre las actividades de Derkach, publicó un extenso artículo en la revista TIME, donde afirma que se ha exagerado mucho el nivel de influencia de los servicios de inteligencia rusos en los acontecimientos políticos estadounidenses[xii].

"Unas semanas antes del día de las elecciones, Giuliani desencadenó otro escándalo de correos electrónicos, y esta vez los objetivos eran Biden y su hijo [estamos hablando de documentos del portátil de Hunter Biden, que fue abandonado por él en un taller de reparación de ordenadores]. Esta operación difícilmente puede calificarse de secreta. Giuliani habló de ella en su canal de YouTube, donde entre whisky y puros interrogó a sus fuentes sobre la corrupción de la 'familia del crimen Biden'", escribe Simon Schuster. "Una de esas fuentes era el diputado ucraniano Andriy Derkach, graduado de la principal academia de inteligencia de Rusia, contra quien el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones en septiembre...", continúa Shuster.

Llama la atención que en este pasaje Shuster repita prácticamente el único hecho de la vida de Derkach, sobre el que los medios de comunicación estadounidenses, que apoyan a los demócratas, intentaron especular durante mucho tiempo antes que él, pero sin éxito. Es cierto que Derkach fue alumno de la Academia del FSB de la Federación Rusa, pero él mismo nunca ocultó este hecho, y los medios que le acusaron no aportaron ninguna prueba de que en el futuro estuviera relacionado con los servicios de seguridad rusos. Tal vez, debido a su educación y a sus conexiones familiares (el padre de Andriy Derkach fue el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania en 1998-2001), Derkach podría tener amplias conexiones con los servicios de inteligencia de otros países, pero nadie ha presentado nunca pruebas de ello.

Y en otros materiales de Simon Shuster, en los que se menciona a Derkach, se puede encontrar cualquier cosa hasta referencias a los conocimientos jurídicos y la exactitud de la posición del político ucraniano, pero todas las declaraciones sobre el tema de la injerencia rusa se reducen a las opiniones personales de todo tipo de expertos del entorno democrático, sus especulaciones y suposiciones[xiii].

La versión de la "injerencia rusa" en las elecciones presidenciales no encontró respuesta ni siquiera en Ucrania, a pesar de la amplia representación de periodistas liberales y expertos que apoyan a los demócratas en los medios locales.

Un buen ejemplo es el comentario de un conocido experto en Ucrania, el director del Centro de Investigación Política "Penta" Volodymyr Fesenko, que creía que las "cintas Derkach", así como otras pruebas de la influencia de Biden sobre Poroshenko en los asuntos de Burisma y Naftogaz de Ucrania, eran un asunto interno entre Ucrania y Estados Unidos, y no una operación rusa: "Tengo poca fe en la versión de que se trata de una operación del Kremlin, porque durante esta llamada telefónica ambos presidentes parecen políticos cínicos con doble moral... Si fuera una operación especial del Kremlin, los medios rusos hablarían constantemente de ello. Así que no hay duda de que fue grabada por nosotros [es decir, por alguien en Ucrania]..." [xiv].

Epílogo

En diferentes momentos, los hechos presentados por Andriy Derkach fueron declarados desinformación en Estados Unidos, pero luego siempre confirmados en documentos oficiales de investigación. La combinación de los esfuerzos de dos investigadores de peso ha tenido un efecto sistémico. Gracias a la labor de Derkach y Giuliani, toda la información sobre corrupción en la que estaban implicados políticos, empresarios y "buscadores de subvenciones" estadounidenses y ucranianos pasó al plano oficial y fue debidamente publicada y documentada.

Fueron Derkach y Giuliani quienes "dieron vida" a la historia sobre la injerencia de la embajada estadounidense en Ucrania en las elecciones presidenciales de 2016 a través de la NABU, controlada por los demócratas, que siguió siendo tabú en Ucrania durante mucho tiempo. Fueron ellos quienes trabajaron en paralelo en tramas de corrupción en el sector energético ucraniano (los casos Burisma y de suministro inverso de gas natural bajo el ala de la dirección de Naftogaz de Ucrania -este último aún no ha encontrado su desarrollo en las investigaciones del Comité de Supervisión).

Derkach y Giuliani consiguieron demostrar que, en respuesta a pruebas innegables en forma de facturas, declaraciones, documentos de auditoría, los demócratas sólo pueden utilizar un arma: calificar todas las acusaciones de "propaganda rusa" e intentar desacreditar las fuentes de dicha información, incluso con la ayuda del testimonio "necesario" de testigos con fama de fraudulentos, como Lev Parnas.

En este sentido, los testimonios de Andriy Derkach y Rudolph Giuliani cobran especial importancia. Entonces quedará claro quién debe ser acusado realmente de traición: Andriy Derkach, que hizo todo lo posible por preservar la soberanía de su país y restablecer las tradicionalmente buenas relaciones entre Ucrania y Estados Unidos, o el actual amo de la Casa Blanca y su familia, sumidos en la corrupción internacional.