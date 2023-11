Más allá de la vacuna, instan a prevenir responsablemente al mosquito del dengue

Tema que demanda seguirlo atentamente por estas semanas es el dengue, enfermedad a la cual ya se confirmó un caso autóctono en el norte provincial, con los pronósticos anticipando una temporada complicada en la cantidad de enfermos que pudieran darse, como así el anuncio de la compra de la vacuna para inocular a 150.000 salteños en los próximos meses.

¿Cómo está la situación en el norte? Al respecto InformateSalta estuvo conversando con la diputada provincial por el departamento San Martín, Gladys Paredes quien rescató la necesidad de seguir ahondando en los trabajos preventivos, más allá de la vacuna o los operativos estatales, lamentando igualmente que parte de la responsabilidad social sea materia pendiente a efectivizar.

Primeramente recordó que, un par de semanas atrás, se confirmó un caso autóctono de dengue “sin lluvia por esos días, eso demuestra que el mosquito, aunque no haya agua, queda medio adormilado en los recipientes que acumularon agua en el verano”, aseveró la profesional apuntando a minimizar todos los focos donde se pueda incubar el insecto vector.

En este punto recalcó en la responsabilidad del vecino de revisar su patio para eliminar los recipientes que acumulen agua, en la del municipio de hacer el descacharrado y que la chatarra tenga un destino final, pero también está la arista de la vacuna: “No pensemos que va a acabar las enfermedades que ocasiona el aedes, están el sika y el chikungunya que esta vacuna no previene y las provoca el mosquito”, subrayó.

Dicho esto ahondó en que “toda vacuna tiene un sesgo, vos te vacunás pero no te da la seguridad del 100% en la inmunidad, ‘ah, si estoy vacunado, no me enfermo’, ¡y no!, depende del organismo, del sistema inmune, de la época”, planteó Paredes quien, sobre la responsabilidad individual de los vecinos en el norte, dijo que “es algo que a pesar de tantos años con dengue y también fallecidos, todavía no se ha tomado la responsabilidad de vigilar y controlar nuestros patios, es como si todo fuera responsabilidad del Estado”.

Por último y sobre la vacuna que el Gobierno comprará, la legisladora, levantó su visto bueno a la adquisición de “una herramienta” para mermar los casos pues, cuando se suscitan muchos pacientes enfermos “es pensar que el sistema se abarrota, el personal suspende licencias, no alcanzan camas, sueros ni personal”, concluyó.