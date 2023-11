Habló la preceptora del San Alfonso: "No estoy bien de salud, esto tiene que terminar"

Noticia que acaparó estos días fue lo ocurrido en el colegio San Alfonso, donde alumnos realizaron una sentada pacífica en solidaridad tras la reciente desvinculación de una preceptora que denunció supuestos casos de maltrato, abuso sexual infantil y violencia de género por parte de otro docente en perjuicio de alumnos de la institución.

En medio de las novedades del caso la preceptora en cuestión, Débora López, concedió una entrevista al medio FM Pacífico donde comentó que la Secretaría de Trabajo asumió el rol de mediadora entre ella y el colegio, como también los perjuicios en su salud que le ocasionó esta situación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por InformateSalta (@informatesalta)

Primeramente señaló que por los comentarios que le hicieron alumnos fue que se enteró el acoso que un profesor habría cometido contra una alumna, a lo cual los directivos del colegio le exigían nombres. “Cuando los doy, la confrontaron mal a la pobre víctima; cuando me intiman y me obligan a dar los nombres de los chicos, pongo la ley nacional y provincial de resguardo a la víctima y ahí se me vino el colegio encima”, indicó.

A esto contó que, tras dar a conocer la situación, la alumna y la madre negaron el caso pero los chicos le dieron las gracias porque “el profesor va a dejar de molestar a las chicas”, según recordó que le dijeron. “Los directivos han dicho que estoy fantaseando, es así que cuando los chicos hicieron la sentada, gritaban que despidan al profesor y que yo vuelva, estoy agradecida con los alumnos, ex alumnos y papás que están agradecidos, he recibido emails de ex alumnos totalmente apoyándome”, sumó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por InformateSalta (@informatesalta)

También dijo que tiene conocimiento de que “hay más posibles víctimas”, por tanto expresó un deseo: “Lo que más quisiera es que nos unamos y hagamos una sola denuncia, que nos presentemos fuertes, esto no podría estar ocurriendo en Salta, en un colegio privado, esto se tiene que terminar”.

“Amo al San Alfonso, a la institución, a su personal y es triste lo que está pasando”

Por otra parte mencionó las consecuencias que este episodio le causó, con perjuicios en su salud, indicando que no se encuentra bien. “Se me inflamó toda la cervical, me apretó todos los nervios y tendones, no me dejan caminar y hasta me orino”, dijo sobre las secuelas que está viviendo.

Por último dijo que desde la Secretaría de Trabajo le informaron que van a trabajar como mediadores con el colegio, a fin que también pueda recuperarse en su salud. “Yo quiero que los chicos se animen a hablar, que esto no exista; de esto tiene que salir la verdad”, concluyó.

“Estoy angustiada y me duele saber de tantas posibles víctimas, que esto se podía haber evitado”