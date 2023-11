EN VIVO: Massa y Milei arrancaron el debate con fuertes cruces

21.24 | Milei, sobre su posible acercamiento con Francisco: "No tengo problemas en pedirle disculpas"

El libertario

21.18 | Ante la insistencia de Massa, Milei ratificó que mantendrá la dolarización



21.16 | La replica de Massa a Milei por su paso como "panelista" de televisión

El ministro de Economía cuestionó las controversiales apariciones que tuvo su contrincante en los medios antes de ingresar a la política. "Hiciste tu carrera más que como economista, como standapero en televisión", arremetió.

21.12 | "Pinocho": el durísimo apodo de Milei hacia Massa

El candidato de La Libertad Avanza volvió a cargar contra su rival por mentiroso, luego de que lo acuse de "ataques y agravios" en su contra. "Si fueras pinocho ya me hubieras lastimado un ojo", sostuvo.

21.08 | Milei apunta contra Massa por la inflación: "Es resultado del modelo de la casta"

Ocurrió durante el primer eje de Economía donde el ministro de Economía le preguntó "por si y por no" si impulsará la eliminación al transporte, la dolarización y la eliminación del Banco Central, entre otras iniciativas.

"A mi no me vas a condicionar si contesto si o no. Lo cierto es que ustedes mintieron con los subsidios, ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente", replicó.

21.05 | Minuto de presentación

Massa fue el primero en iniciar, quien calificó al evento como "una de las noches mas importantes en nuestros 40 años de democracia". "Vengo a plantear un gran cambio, que implica la construcción de un acuerdo de políticas del Estado", sostuvo.

A su turno, Milei se presentó como especialista de crecimiento económico y prometió "exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación". "Somos la fórmula ideal para terminar con los problemas que aquejan a la Argentina", dijo. Cerró su célebre frase: "una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".

21.00 | Empezó el tercer debate nacional a presidente

Los candidatos Javier Milei y Sergio Massa suben al escenario para cruzarse por última vez de cara al balotaje del 19 de noviembre.

Los moderadores, Luciana Geuna y Pablo Vigna, presentaron las reglas y a los postulantes a presidente.