Entre la derrota y la clasificación 2024: ¿Boca puede repuntar luego de la caída en la Libertadores?

El resultado del pasado 4 de noviembre todavía cala hondo en los hinchas de Boca luego del 2 a 1 que los dejó sin el sueño de traer su séptima Copa Libertadores a casa. Sin embargo, el golpe bajo de la consagración de Fluminense no debe robarle concentración ni energía al club de la ribera, que se enfrenta a pronósticos poco alentadores de cara al 2024.

¿Fue verdaderamente una sorpresa el resultado? Es cierto que la ilusión es lo último que se pierde, pero también es cierto que la gran mayoría de páginas de apuestas en Argentina daba por favorito a Fluminense.

Sabemos que, en la historia del fútbol, hay derrotas que terminan por ser la gota que colma el vaso de expectativas truncas y resultados poco favorables. En este caso, el resultado de la final de la Libertadores tuvo una primera consecuencia inmediata que fue un recambio en el cuerpo técnico que dejó de ser presidido por Jorge Almirón.

Ahora, con un DT interino mientras danzan nombres para suceder a Almirón, el Xeneize se encuentra a un paso de no clasificar para la Libertadores del año que viene. De esta forma y como si se tratase de una burla del destino, Boca pasó de poder ganar la Copa más importante a nivel clubes de Sudamérica, a encontrarse “más afuera que adentro” en la Libertadores 2024.

También hay que destacar que Boca viene de una actuación más que ajustada en la última temporada: llegó a la final de la Libertadores sin ganar un solo partido en fase eliminatoria y viene de ganar por la mínima ante Newell's en el último minuto tras un gol de penal.

Otro de los nombres que resuenan con mayor frecuencia en este terreno desolador post derrota, es el de Edinson Cavani que viene siendo destrozado por la prensa y parte de la hinchada luego de considerar que un jugador de su jerarquía viene dejando sabor a poco con sus actuaciones en la cancha.

No todas las críticas hacia el uruguayo carecen de fundamentos. Cavani no logra convertir y volvió a mostrar un nivel por debajo de las expectativas. Este panorama no hace más que alentar los rumores que indican que el jugador sería el próximo en pegar el portazo de salida del club de la ribera. Como destinos tentativos, Peñarol de Montevideo es el club que más resuena entre los interesados por el delantero charrúa.

Como si todo este contexto de amargura fuera poco, el próximo 2 de diciembre habrá elecciones dentro del club para definir las nuevas autoridades de Boca Juniors. Por un lado, Juan Román Riquelme busca la renovación de su cargo, mientras que hay dos fuerzas opositoras que buscarán frustrar sus intenciones.

Entre ellas se encuentra la nómina conformada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, quienes luego de la derrota de la Libertadores 2023 decidieron sumar su lista para desbancar al máximo ídolo de Boca.

La fórmula final es la que llevan adelante Jorge Reale y Diego Lajst. Fuera de ellos, hay nombres como el del barrabrava Rafael Di Zeo o el de Osvaldo Spartaro, que manifestaron su intención de participar. La decisión de hacerlo o no deberá ser confirmada hasta el próximo 14 de noviembre, fecha en la que cierran las listas.

Si bien son más de 350.000 socios activos, solo 98 mil podrán participar de las elecciones para elegir autoridades.

Con nuevas autoridades en el club luego de las elecciones, el ineludible nombramiento del sucesor de Almirón y la preocupación por lograr entrar a la Copa Libertadores 2024, Boca parece atravesar un momento de turbulencia del que deberá intentar salir bien parado.